Абдуллу Арипова утвердили на пост премьер-министра Узбекистана
13:40 20.11.2024 (обновлено: 13:54 20.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выдвинул кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана представил кандидатуру Абдуллы Арипова на обсуждение на должность премьер-министра республики. По итогам тайного голосования Арипова утвердили на пост премьер-министра Узбекистана
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана выдвинул на рассмотрение депутатов кандидатуру действующего главы правительства Абдуллы Арипова на пост премьер-министра, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Шавкат Мирзиёев участвует в заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, посвященном рассмотрению кандидатуры на пост премьер-министра и обсуждению программы действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу.
В соответствии с повесткой дня на заседании обсуждался вопрос выбора кандидата в премьер-министры Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В соответствии с нашей обновленной Конституцией впервые в нижней палате в повестку дня включены вопросы рассмотрения кандидата на должность премьер-министра и программы действий правительства на ближайшие 5 лет", - говорится в сообщении.
В ходе заседания президент отметил, что новый Узбекистан вместе с новым парламентом вступает в ответственный этап своего развития, а в новой эпохе невозможно работать со вчерашними требованиями и критериями.
"Правительство должно организовать свою деятельность на совершенно новой основе, для чего ему нужен сильный лидер, а именно премьер-министр", — сказал он.
Мирзиёев отметил, что ответственность органов исполнительной власти всех уровней, в первую очередь Правительства и его руководителя, в реализации стратегических и текущих задач, которые поставила перед собой страна, в нынешнее сложное время возрастает как никогда.
Было сказано, что сегодня формируется Правительство с совершенно новыми полномочиями и задачами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Это подтверждается тем, что впервые на уровне Конституции определены обязательства Кабинета Министров в таких важных сферах, как сокращение бедности, продовольственная безопасность, инвестиции, экология. Сегодня наш народ ожидает четкие результаты нового правительства по таким решающим вопросам", - говорится в сообщении.
После Шавкат Мирзиёев сообщил, что по итогам всестороннего анализа он принял решение выдвинуть кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова на должность премьер-министра Узбекистана на третий срок.
Президент охарактеризовал Абдуллу Арипова, как руководителя, обладающего высокими организаторскими способностями, глубокими знаниями и богатым опытом в системе исполнительной власти, а также как человека с глубоким чувством ответственности.
Он выразил уверенность, что кандидат сможет эффективно организовать деятельность Кабинета министров в решении масштабных и значимых задач, поставленных перед правительством, а также объединить членов Кабмина, руководителей министерств и ведомств для достижения единой цели.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
После президент вынес кандидатуру Арипова на обсуждение депутатов. По итогам тайного голосования Абдулла Арипов был утвержден на должность премьера.
Абдулла Нигматович Арипов родился в 1961 году. В декабре 2016 года он возглавил правительство. Более 10 лет — с мая 2002 года по август 2012-го — работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005—2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.
В сентябре 2016 года, после избрания в стране нового президента, Абдулла Арипов вернулся в правительство в качестве вице-премьера и руководителя Комплекса Кабинета министров по вопросам молодёжной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.
После выборов депутатов в 2019—2020 годы Абдулла Арипов был снова утвержден премьер-министром.