https://uz.sputniknews.ru/20241120/abdulla-aripov-vydvinut-na-post-premer-ministra-46707959.html

Абдуллу Арипова утвердили на пост премьер-министра Узбекистана

Абдуллу Арипова утвердили на пост премьер-министра Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана представил кандидатуру Абдуллы Арипова на обсуждение на должность Премьер-министра республики. По итогам тайного голосования Арипова утвердили на пост премьер-министра Узбекистана.

2024-11-20T13:40+0500

2024-11-20T13:40+0500

2024-11-20T13:54+0500

премьер-министр

абдулла арипов

узбекистан

шавкат мирзиёев

общество

законодательная палата олий мажлиса

заседание

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана выдвинул на рассмотрение депутатов кандидатуру действующего главы правительства Абдуллы Арипова на пост премьер-министра, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев участвует в заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, посвященном рассмотрению кандидатуры на пост премьер-министра и обсуждению программы действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу.В соответствии с повесткой дня на заседании обсуждался вопрос выбора кандидата в премьер-министры Узбекистана.В ходе заседания президент отметил, что новый Узбекистан вместе с новым парламентом вступает в ответственный этап своего развития, а в новой эпохе невозможно работать со вчерашними требованиями и критериями. Мирзиёев отметил, что ответственность органов исполнительной власти всех уровней, в первую очередь Правительства и его руководителя, в реализации стратегических и текущих задач, которые поставила перед собой страна, в нынешнее сложное время возрастает как никогда.Было сказано, что сегодня формируется Правительство с совершенно новыми полномочиями и задачами.После Шавкат Мирзиёев сообщил, что по итогам всестороннего анализа он принял решение выдвинуть кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова на должность премьер-министра Узбекистана на третий срок.Президент охарактеризовал Абдуллу Арипова, как руководителя, обладающего высокими организаторскими способностями, глубокими знаниями и богатым опытом в системе исполнительной власти, а также как человека с глубоким чувством ответственности.Он выразил уверенность, что кандидат сможет эффективно организовать деятельность Кабинета министров в решении масштабных и значимых задач, поставленных перед правительством, а также объединить членов Кабмина, руководителей министерств и ведомств для достижения единой цели.После президент вынес кандидатуру Арипова на обсуждение депутатов. По итогам тайного голосования Абдулла Арипов был утвержден на должность премьера.Абдулла Нигматович Арипов родился в 1961 году. В декабре 2016 года он возглавил правительство. Более 10 лет — с мая 2002 года по август 2012-го — работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005—2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.В сентябре 2016 года, после избрания в стране нового президента, Абдулла Арипов вернулся в правительство в качестве вице-премьера и руководителя Комплекса Кабинета министров по вопросам молодёжной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.После выборов депутатов в 2019—2020 годы Абдулла Арипов был снова утвержден премьер-министром.

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