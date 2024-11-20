https://uz.sputniknews.ru/20241120/ekologiya-zelenaya-ekonomika-mirziyoev-nazval-nazvanie-2025-goda-46716371.html

В Узбекистане 2025-й пройдет под эгидой охраны окружающей среды и "зеленой" экономики

В Узбекистане 2025-й пройдет под эгидой охраны окружающей среды и "зеленой" экономики

Sputnik Узбекистан

Президент предложил объявить 2025 год Годом охраны окружающей среды и "зелёной" экономики. Правительство разработает государственную программу по выполнению наиболее важных задач, определенных в названии года.

2024-11-20T16:25+0500

2024-11-20T16:25+0500

2024-11-20T16:49+0500

шавкат мирзиёев

общество

экология

охрана окружающей среды

программа

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на заседании в Законодательной палате Олий Мажлисе предложил объявить 2025 год "Годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики" в Узбекистане. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. В ходе выступления президент подчеркнул, что сегодня не только Узбекистан, но и многие страны мира явно ощущают негативные последствия изменения климата.Было также отмечено, что загрязнение воздуха и воды, эрозия почв, опустынивание, чрезмерное использование ископаемого топлива приводят к глобальному потеплению, увеличению числа стихийных бедствий, наносят вред окружающей среде и здоровью населения.В ответ на это три года назад в Узбекистане стартовал общенациональный проект "Яшил макон" (Зеленое пространство). Совместно с соседними странами начата реализация Региональной климатической стратегии. В столице создан Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University.Также Узбекистан инициировал две важные резолюции, принятые ООН в этом направлении. В то же время "зеленая" энергетика становится одним из драйверов экономики страны.Собравшиеся полностью поддержали эту инициативу, добавил Асадов.Президент также заявил, что правительство разработает государственную программу по наиболее важным задачам, определенным в названии года.В этой программе должны быть поставлены такие приоритетные вопросы, как внедрение "зеленых" технологий, экономия воды, увеличение зеленых территорий, смягчение последствий Аральской трагедии, решение проблемы отходов, а главное, укрепление здоровья населения. Напомним, 2024 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки молодежи и бизнеса.

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