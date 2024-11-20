https://uz.sputniknews.ru/20241120/genprokuror-rossii-pribyl-v-tashkent-podrobnosti-46719294.html

Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности

Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности

Sputnik Узбекистан

Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана.

2024-11-20T16:29+0500

2024-11-20T16:29+0500

2024-11-20T17:11+0500

россия

узбекистан

олег мальгинов

игорь краснов

генпрокуратура россии

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан посетила делегация во главе с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Визит главы российского надзорного ведомства состоялся по приглашению его узбекистанского коллеги.Генпрокурора РФ в аэропорту встречали посол России Олег Мальгинов и генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана. В Ташкенте руководители прокуратур обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями для выработки дальнейших совместных решений по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и борьбы с преступностью.

россия

узбекистан

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2024

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

генпрокурор россия узбекистан переговоры юлдашев мальгинов