https://uz.sputniknews.ru/20241120/genprokuror-rossii-pribyl-v-tashkent-podrobnosti-46719294.html
Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности
Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности
Sputnik Узбекистан
Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана.
2024-11-20T16:29+0500
2024-11-20T16:29+0500
2024-11-20T17:11+0500
россия
узбекистан
олег мальгинов
игорь краснов
генпрокуратура россии
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан посетила делегация во главе с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Визит главы российского надзорного ведомства состоялся по приглашению его узбекистанского коллеги.Генпрокурора РФ в аэропорту встречали посол России Олег Мальгинов и генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана. В Ташкенте руководители прокуратур обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями для выработки дальнейших совместных решений по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и борьбы с преступностью.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
генпрокурор россия узбекистан переговоры юлдашев мальгинов
генпрокурор россия узбекистан переговоры юлдашев мальгинов
Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности
16:29 20.11.2024 (обновлено: 17:11 20.11.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан посетила делегация во главе с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Визит главы российского надзорного ведомства состоялся по приглашению его узбекистанского коллеги.
Генпрокурора РФ в аэропорту встречали посол России Олег Мальгинов и генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.
Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана. В Ташкенте руководители прокуратур обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями для выработки дальнейших совместных решений по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и борьбы с преступностью.