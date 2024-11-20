https://uz.sputniknews.ru/20241120/mediaforum-rossiyskix-sootechestvennikov-erevan-ekspertt-uzbekistana-46696529.html

Медиафорум российских соотечественников в Ереване: мнение экспертов из Узбекистана — анонс

Медиафорум российских соотечественников в Ереване: мнение экспертов из Узбекистана — анонс

Sputnik Узбекистан

Итоги прошедшего в Ереване Медиафорума российских соотечественников обсудят в пресс-центре Sputnik Узбекистан.

2024-11-20T11:00+0500

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2024-11-20T11:00+0500

пресс-центр

ереван

ташкент

сми

информационные технологии

россия

сми

москва

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 22 ноября в 11.00 состоится круглый стол в формате видеомоста Ташкент — Москва, посвященный прошедшему в Армении Медиафоруму российских соотечественников.При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского дома соотечественников 10 – 14 ноября в Ереване прошел Медиафорум российских соотечественников. Итоги форума будут обсуждены в рамках круглого стола в формате видеомоста Ташкент – Москва.Участники в Ташкенте:В Москве:

ереван

ташкент

россия

москва

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