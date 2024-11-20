https://uz.sputniknews.ru/20241120/mediaforum-rossiyskix-sootechestvennikov-erevan-ekspertt-uzbekistana-46696529.html
Медиафорум российских соотечественников в Ереване: мнение экспертов из Узбекистана — анонс
Медиафорум российских соотечественников в Ереване: мнение экспертов из Узбекистана — анонс
Sputnik Узбекистан
Итоги прошедшего в Ереване Медиафорума российских соотечественников обсудят в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
2024-11-20T11:00+0500
2024-11-20T11:00+0500
2024-11-20T11:00+0500
пресс-центр
ереван
ташкент
сми
информационные технологии
россия
сми
москва
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 22 ноября в 11.00 состоится круглый стол в формате видеомоста Ташкент — Москва, посвященный прошедшему в Армении Медиафоруму российских соотечественников.При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского дома соотечественников 10 – 14 ноября в Ереване прошел Медиафорум российских соотечественников. Итоги форума будут обсуждены в рамках круглого стола в формате видеомоста Ташкент – Москва.Участники в Ташкенте:В Москве:
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ташкент
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пресс-центр ереван медиафорум россия анонс пресс-центр круглый стол
пресс-центр ереван медиафорум россия анонс пресс-центр круглый стол
Медиафорум российских соотечественников в Ереване: мнение экспертов из Узбекистана — анонс
Итоги прошедшего в Ереване Медиафорума российских соотечественников обсудят в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 22 ноября в 11.00 состоится круглый стол в формате видеомоста Ташкент — Москва, посвященный прошедшему в Армении Медиафоруму российских соотечественников.
При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского дома соотечественников 10 – 14 ноября в Ереване прошел Медиафорум российских соотечественников. Итоги форума будут обсуждены в рамках круглого стола в формате видеомоста Ташкент – Москва.
директор ННО "Центр изучения региональных угроз", главный редактор портала "Новости Узбекистана" Виктор Михайлов;
главный редактор издания "Взгляд.uz" Сергей Генералов;
старший редактор телерадиоканала "Узбекистан-24" Наталья Юдина;
шеф-редактор информационного портала FinTech & Retail CA Оксана Малосабирова.
главный специалист Московского дома соотечественников Игорь Чекунов.