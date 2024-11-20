https://uz.sputniknews.ru/20241120/na-skolko-protsentov-vyros-uroven-inflyatsii-strany-sng-46701730.html

На сколько процентов вырос уровень инфляции в странах СНГ за 9 месяцев

На сколько процентов вырос уровень инфляции в странах СНГ за 9 месяцев

Sputnik Узбекистан

Самый высокий показатель в Узбекистане - 6,8%, а Армения показала дефляцию в 1,1%.

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Инфляция в странах СНГ за 9 месяцев 2024 года составила 5,4%. Согласно данным Агентства статистики, с января по сентябрь наиболее высокие темпы роста цен в потребительском секторе были зафиксированы в Узбекистане — 6,8%, а самые низкие показатели в Армении. Дефляция составила 1,1%. Подробнее об инфляции в других странах Содружества — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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