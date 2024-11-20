https://uz.sputniknews.ru/20241120/na-zapade-rasskazali-chto-tramp-mojet-tayno-peredat-ukraine-46707687.html

На западе рассказали, что Трамп может тайно передать Украине

На западе рассказали, что Трамп может тайно передать Украине

Sputnik Узбекистан

Автор публикации Express считает, что одержавший победу на выборах Дональд Трамп, может тайно передать Украине ядерное оружие.

2024-11-20T12:42+0500

2024-11-20T12:42+0500

2024-11-20T12:57+0500

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Киеву ядерное оружие. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда.По словам аналитика, американский лидер может передать украинцам ядерное оружие при условии, что страна не сможет присоединиться к НАТО.Кроме того, британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.Украина уже призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такую боеголовку в течение нескольких недель. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина, пишет РИА Новости.Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что оно может появиться у Киева. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины встретит соответствующую реакцию, и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.

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