https://uz.sputniknews.ru/20241120/uzbekistane-zapustili-prilojenie-pozvolyayuschee-otslejivat-rasxody-gaza-onlayn-rejime-46720757.html

В Узбекистане запустили приложение, позволяющее отслеживать расходы газа в онлайн режиме

В Узбекистане запустили приложение, позволяющее отслеживать расходы газа в онлайн режиме

Sputnik Узбекистан

Мобильное приложение "Худудгазтаминот" запущено в тестовое режиме.Оно позволяет напрямую контролировать расход природного газа ежедневно и ежемесячно, а также пополнять потребителям свои счета.

2024-11-20T17:58+0500

2024-11-20T17:58+0500

2024-11-20T17:58+0500

природный газ

мобильное приложение

расходы

мониторинг

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Мобильное приложение, позволяющее онлайн отслеживать потребление и расходы природного газа, запущено в тестовом режиме, сообщили в министерстве энергетики.Ранее новое мобильное приложение "HET Billing Mobile" запустило АО "Территориальные электрические сети". Сообщается, что от потребителей поступили предложения по разработке аналогичного мобильного приложения по потреблению природного газа.В настоящее время потребители могут бесплатно загрузить это приложение на устройства Android и iOS. Программное обеспечение мобильного приложения обновляется автоматически.После скачивания приложения подключиться к нему можно с помощью ввода соответствующего номера лицевого счета и услуги One ID, уточнили в ведомстве.

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