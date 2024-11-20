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https://uz.sputniknews.ru/20241120/uzbekskuyu-produktsiyu-predstavili-vystavka-turkmenistan-46719858.html
Какую продукцию из Узбекистана представили на выставке в Туркменистане
Какую продукцию из Узбекистана представили на выставке в Туркменистане
Sputnik Узбекистан
Экспозиция выставки охватила такие сферы, как сельское хозяйство, строительство, туризм, а также автомобильную, химическую, фармацевтическую, нефтегазовую, текстильную, шелковую, кожевенно-обувную и пищевую отрасли.
2024-11-20T18:55+0500
2024-11-20T18:55+0500
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Туркменабаде состоялось официальное открытие выставки "Made in Uzbekistan" в рамках Второго туркмено-узбекского межрегионального форума. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов, председатель ТПП Туркменистана Мерген Гурдов, руководители министерств и ведомств, а также представители деловых кругов двух стран. На национальном стенде Узбекистана предприниматели, работающие в различных отраслях, представили инновационные решения и высококачественную продукцию, соответствующую международным стандартам и требованиям мировых рынков.Экспозиция выставки охватила такие сферы, как сельское хозяйство, строительство, туризм, а также автомобильную, химическую, фармацевтическую, нефтегазовую, текстильную, шелковую, кожевенно-обувную и пищевую отрасли. Выставка "Made in Uzbekistan" стала важным шагом в укреплении торгово-экономических связей между Узбекистаном и Туркменистаном, продолжая серию успешных мероприятий, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества, отметили в ТПП.
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узбекистан туркменистан тпп выставка продукция форум торговля
узбекистан туркменистан тпп выставка продукция форум торговля

Какую продукцию из Узбекистана представили на выставке в Туркменистане

18:55 20.11.2024
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
Выставка Made in Uzbekistan в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2024
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
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Экспозиция выставки охватила такие сферы, как сельское хозяйство, строительство, туризм, а также автомобильную, химическую, фармацевтическую, нефтегазовую, текстильную, шелковую, кожевенно-обувную и пищевую отрасли.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Туркменабаде состоялось официальное открытие выставки "Made in Uzbekistan" в рамках Второго туркмено-узбекского межрегионального форума. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
Выставка Made in Uzbekistan в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2024
Выставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов, председатель ТПП Туркменистана Мерген Гурдов, руководители министерств и ведомств, а также представители деловых кругов двух стран.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
Выставка Made in Uzbekistan в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2024
Выставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
На национальном стенде Узбекистана предприниматели, работающие в различных отраслях, представили инновационные решения и высококачественную продукцию, соответствующую международным стандартам и требованиям мировых рынков.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
Выставка Made in Uzbekistan в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2024
Выставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экспозиция выставки охватила такие сферы, как сельское хозяйство, строительство, туризм, а также автомобильную, химическую, фармацевтическую, нефтегазовую, текстильную, шелковую, кожевенно-обувную и пищевую отрасли.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
Выставка Made in Uzbekistan в Туркменистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2024
Выставка "Made in Uzbekistan" в Туркменистане
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Выставка "Made in Uzbekistan" стала важным шагом в укреплении торгово-экономических связей между Узбекистаном и Туркменистаном, продолжая серию успешных мероприятий, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества, отметили в ТПП.
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