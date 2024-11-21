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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241121/otvet-putin-obrascheniye-46744692.html
"Ответ всегда будет": Путин выступил с заявлением
"Ответ всегда будет": Путин выступил с заявлением
Sputnik Узбекистан
ВС РФ нанесли удар по "Южмашу" баллистической ракетой в ответ на применение против России дальнобойного оружия Запада.
2024-11-21T23:23+0500
2024-11-21T23:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
владимир путин
обращение
сво
президент
всу
испытание ракеты
сша
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Владимир Путин выступил с заявлением, где сообщил о применении против России дальнобойного оружия Запада: 21 ноября ВСУ атаковали территорию РФ ракетами Storm Shadow и HIMARS. Противник не достиг целей. В ответ на эти удары ВС РФ провели успешные испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" и поразили в Днепропетровске военный промышленный комплекс, который производил также ракетную технику для ВСУ. Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам российского лидера, конфликт приобрел элементы глобального характера, а ответственность за эскалацию лежит на США, так как невозможно использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено.Другие заявления Владимира Путина
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вс рф россия удар баллистическая ракета сво всу украина путин обращение орешник
вс рф россия удар баллистическая ракета сво всу украина путин обращение орешник

"Ответ всегда будет": Путин выступил с заявлением

23:23 21.11.2024 (обновлено: 23:27 21.11.2024)
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Президент РФ отметил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против России.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Владимир Путин выступил с заявлением, где сообщил о применении против России дальнобойного оружия Запада: 21 ноября ВСУ атаковали территорию РФ ракетами Storm Shadow и HIMARS.

Противник не достиг целей.
В ответ на эти удары ВС РФ провели успешные испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" и поразили в Днепропетровске военный промышленный комплекс, который производил также ракетную технику для ВСУ. Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

"Средств противодействия ракетам "Орешник" сегодня не существует. Их скорость - 10 махов, а это 2,5-3 км в секунду", - пояснил Владимир Путин.

По словам российского лидера, конфликт приобрел элементы глобального характера, а ответственность за эскалацию лежит на США, так как невозможно использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено.

"Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий Штатов и их сателлитов", - подчеркнул президент РФ.

Другие заявления Владимира Путина

Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.
США толкают весь мир к глобальному конфликту. Россия всегда стремилась к мирному развитию событий, но готова и к другому сценарию.
В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.
Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения.
ВС РФ успешно наступают по всей линии боевого столкновения, все задачи СВО будут решены.
Все, кто сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий: напрасно. Ответ всегда будет.
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