https://uz.sputniknews.ru/20241121/otvet-putin-obrascheniye-46744692.html

"Ответ всегда будет": Путин выступил с заявлением

"Ответ всегда будет": Путин выступил с заявлением

Sputnik Узбекистан

ВС РФ нанесли удар по "Южмашу" баллистической ракетой в ответ на применение против России дальнобойного оружия Запада.

2024-11-21T23:23+0500

2024-11-21T23:23+0500

2024-11-21T23:27+0500

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испытание ракеты

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Владимир Путин выступил с заявлением, где сообщил о применении против России дальнобойного оружия Запада: 21 ноября ВСУ атаковали территорию РФ ракетами Storm Shadow и HIMARS. Противник не достиг целей. В ответ на эти удары ВС РФ провели успешные испытания новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник" и поразили в Днепропетровске военный промышленный комплекс, который производил также ракетную технику для ВСУ. Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам российского лидера, конфликт приобрел элементы глобального характера, а ответственность за эскалацию лежит на США, так как невозможно использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено.Другие заявления Владимира Путина

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