https://uz.sputniknews.ru/20241121/puteshestvie-v-mir-abstraktsii-i-garmonii--vystavka-novyy-vzglyad-ibragima-valixodjaeva----46716586.html

Путешествие в мир абстракции и гармонии — выставка "Новый взгляд" Ибрагима Валиходжаева

Путешествие в мир абстракции и гармонии — выставка "Новый взгляд" Ибрагима Валиходжаева

Sputnik Узбекистан

Впечатляющий вернисаж с акцентом на абстрактные формы в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана стал важным событием в культурной жизни столицы

2024-11-21T14:10+0500

2024-11-21T14:10+0500

2024-11-21T14:11+0500

выставка

узбекистан

ташкент

академия художеств узбекистана

картины

художник

фотолента

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/14/46714589_0:367:2336:1681_1920x0_80_0_0_52b24276c5a093b2503f5dc9e2200b7c.jpg

В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка "Новый взгляд" известного художника-живописца, академика Академии художеств, председателя Союза художников РУз Ибрагима Валиходжаева.О художникеИбрагим Валиходжаев родился в 1958 году в Намангане. Он получил профессиональное художественное образование. Его учителями были Бахтиер Бобоев, Рахим Ахмедов, Маннон Саидов, Журат Рахмонов.Творчество Валиходжаева охватывает широкий спектр тем, связанных с повседневной жизнью Узбекистана. Его работы отображают образы современников, национальную природу, традиции и культурное наследие страны. Восточный базар — одна из ключевых тем его творчества, вдохновляющая художника на создание ярких пейзажей, натюрмортов, портретов и жанровых сцен.Валиходжаев известен своим стремлением к непрерывным экспериментам и поиску новых форм художественного выражения. Его работы отличаются стилевым разнообразием и глубокой эмоциональной наполненностью.О выставкеЭкспозиция "Новый взгляд" представляет 28 новых полотен концептуального направления, выполненных в крупных форматах. Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной более 22 метров.В этих новых работах художник отказался от традиционных образов людей и пейзажей, сосредоточившись на абстрактных формах, текстурах и цветах. Общественная деятельностьПомимо творческой деятельности, Ибрагим Валиходжаев активно участвует в общественной жизни, занимая пост председателя Союза художников Узбекистана.В рамках выставки22 ноября в 16.00 в Центральном выставочном зале состоится творческая встреча с художником, где посетители смогут узнать больше о его работах и задать интересующие вопросы.Время проведенияВыставка продлится до 7 декабря текущего года.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка ташкент экспозиция