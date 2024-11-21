Путешествие в мир абстракции и гармонии — выставка "Новый взгляд" Ибрагима Валиходжаева

В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка "Новый взгляд" известного художника-живописца, академика Академии художеств, председателя Союза художников РУз Ибрагима Валиходжаева.О художникеИбрагим Валиходжаев родился в 1958 году в Намангане. Он получил профессиональное художественное образование. Его учителями были Бахтиер Бобоев, Рахим Ахмедов, Маннон Саидов, Журат Рахмонов.Творчество Валиходжаева охватывает широкий спектр тем, связанных с повседневной жизнью Узбекистана. Его работы отображают образы современников, национальную природу, традиции и культурное наследие страны. Восточный базар — одна из ключевых тем его творчества, вдохновляющая художника на создание ярких пейзажей, натюрмортов, портретов и жанровых сцен.Валиходжаев известен своим стремлением к непрерывным экспериментам и поиску новых форм художественного выражения. Его работы отличаются стилевым разнообразием и глубокой эмоциональной наполненностью.О выставкеЭкспозиция "Новый взгляд" представляет 28 новых полотен концептуального направления, выполненных в крупных форматах. Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной более 22 метров.В этих новых работах художник отказался от традиционных образов людей и пейзажей, сосредоточившись на абстрактных формах, текстурах и цветах. Общественная деятельностьПомимо творческой деятельности, Ибрагим Валиходжаев активно участвует в общественной жизни, занимая пост председателя Союза художников Узбекистана.В рамках выставки22 ноября в 16.00 в Центральном выставочном зале состоится творческая встреча с художником, где посетители смогут узнать больше о его работах и задать интересующие вопросы.Время проведенияВыставка продлится до 7 декабря текущего года.
Впечатляющий вернисаж с акцентом на абстрактные формы в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана стал важным событием в культурной жизни столицы.
В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка "Новый взгляд" известного художника-живописца, академика Академии художеств, председателя Союза художников РУз Ибрагима Валиходжаева.
О художнике
Ибрагим Валиходжаев родился в 1958 году в Намангане. Он получил профессиональное художественное образование. Его учителями были Бахтиер Бобоев, Рахим Ахмедов, Маннон Саидов, Журат Рахмонов.
Творчество Валиходжаева охватывает широкий спектр тем, связанных с повседневной жизнью Узбекистана. Его работы отображают образы современников, национальную природу, традиции и культурное наследие страны. Восточный базар — одна из ключевых тем его творчества, вдохновляющая художника на создание ярких пейзажей, натюрмортов, портретов и жанровых сцен.
Валиходжаев известен своим стремлением к непрерывным экспериментам и поиску новых форм художественного выражения. Его работы отличаются стилевым разнообразием и глубокой эмоциональной наполненностью.
О выставке
Экспозиция "Новый взгляд" представляет 28 новых полотен концептуального направления, выполненных в крупных форматах. Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной более 22 метров.
В этих новых работах художник отказался от традиционных образов людей и пейзажей, сосредоточившись на абстрактных формах, текстурах и цветах.
Общественная деятельность
Помимо творческой деятельности, Ибрагим Валиходжаев активно участвует в общественной жизни, занимая пост председателя Союза художников Узбекистана.
В рамках выставки
22 ноября в 16.00 в Центральном выставочном зале состоится творческая встреча с художником, где посетители смогут узнать больше о его работах и задать интересующие вопросы.