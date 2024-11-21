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https://uz.sputniknews.ru/20241121/puteshestvie-v-mir-abstraktsii-i-garmonii--vystavka-novyy-vzglyad-ibragima-valixodjaeva----46716586.html
Путешествие в мир абстракции и гармонии — выставка "Новый взгляд" Ибрагима Валиходжаева
Путешествие в мир абстракции и гармонии — выставка "Новый взгляд" Ибрагима Валиходжаева
Sputnik Узбекистан
Впечатляющий вернисаж с акцентом на абстрактные формы в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана стал важным событием в культурной жизни столицы
2024-11-21T14:10+0500
2024-11-21T14:11+0500
выставка
узбекистан
ташкент
академия художеств узбекистана
картины
художник
фотолента
эксклюзив
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В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка "Новый взгляд" известного художника-живописца, академика Академии художеств, председателя Союза художников РУз Ибрагима Валиходжаева.О художникеИбрагим Валиходжаев родился в 1958 году в Намангане. Он получил профессиональное художественное образование. Его учителями были Бахтиер Бобоев, Рахим Ахмедов, Маннон Саидов, Журат Рахмонов.Творчество Валиходжаева охватывает широкий спектр тем, связанных с повседневной жизнью Узбекистана. Его работы отображают образы современников, национальную природу, традиции и культурное наследие страны. Восточный базар — одна из ключевых тем его творчества, вдохновляющая художника на создание ярких пейзажей, натюрмортов, портретов и жанровых сцен.Валиходжаев известен своим стремлением к непрерывным экспериментам и поиску новых форм художественного выражения. Его работы отличаются стилевым разнообразием и глубокой эмоциональной наполненностью.О выставкеЭкспозиция "Новый взгляд" представляет 28 новых полотен концептуального направления, выполненных в крупных форматах. Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной более 22 метров.В этих новых работах художник отказался от традиционных образов людей и пейзажей, сосредоточившись на абстрактных формах, текстурах и цветах. Общественная деятельностьПомимо творческой деятельности, Ибрагим Валиходжаев активно участвует в общественной жизни, занимая пост председателя Союза художников Узбекистана.В рамках выставки22 ноября в 16.00 в Центральном выставочном зале состоится творческая встреча с художником, где посетители смогут узнать больше о его работах и задать интересующие вопросы.Время проведенияВыставка продлится до 7 декабря текущего года.
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выставка ташкент экспозиция
выставка ташкент экспозиция

Путешествие в мир абстракции и гармонии — выставка "Новый взгляд" Ибрагима Валиходжаева

14:10 21.11.2024 (обновлено: 14:11 21.11.2024)
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Эксклюзив
Впечатляющий вернисаж с акцентом на абстрактные формы в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана стал важным событием в культурной жизни столицы.
В Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана проходит персональная выставка "Новый взгляд" известного художника-живописца, академика Академии художеств, председателя Союза художников РУз Ибрагима Валиходжаева.
О художнике
Ибрагим Валиходжаев родился в 1958 году в Намангане. Он получил профессиональное художественное образование. Его учителями были Бахтиер Бобоев, Рахим Ахмедов, Маннон Саидов, Журат Рахмонов.
Творчество Валиходжаева охватывает широкий спектр тем, связанных с повседневной жизнью Узбекистана. Его работы отображают образы современников, национальную природу, традиции и культурное наследие страны. Восточный базар — одна из ключевых тем его творчества, вдохновляющая художника на создание ярких пейзажей, натюрмортов, портретов и жанровых сцен.
Валиходжаев известен своим стремлением к непрерывным экспериментам и поиску новых форм художественного выражения. Его работы отличаются стилевым разнообразием и глубокой эмоциональной наполненностью.
О выставке
Экспозиция "Новый взгляд" представляет 28 новых полотен концептуального направления, выполненных в крупных форматах. Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной более 22 метров.
В этих новых работах художник отказался от традиционных образов людей и пейзажей, сосредоточившись на абстрактных формах, текстурах и цветах.
Общественная деятельность
Помимо творческой деятельности, Ибрагим Валиходжаев активно участвует в общественной жизни, занимая пост председателя Союза художников Узбекистана.
В рамках выставки
22 ноября в 16.00 в Центральном выставочном зале состоится творческая встреча с художником, где посетители смогут узнать больше о его работах и задать интересующие вопросы.
Время проведения
Выставка продлится до 7 декабря текущего года.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная юбилейная выставка Ибрагима Валиходжаева "Новый взгляд". Работы написаны в последний период и нигде ранее не экспонировались

Персональная юбилейная выставка Ибрагима Валиходжаева &quot;Новый взгляд&quot;. Работы написаны в последний период и нигде ранее не экспонировались - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Персональная юбилейная выставка Ибрагима Валиходжаева "Новый взгляд". Работы написаны в последний период и нигде ранее не экспонировались

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особенностью творческого метода Валиходжаева является непрерывный поиск художественного выражения, стилевое разнообразие

Особенностью творческого метода Валиходжаева является непрерывный поиск художественного выражения, стилевое разнообразие - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особенностью творческого метода Валиходжаева является непрерывный поиск художественного выражения, стилевое разнообразие

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Новый город", 2024 г. Холст, масло

&quot;Новый город&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Новый город", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ренессанс", 2024 г. Холст, масло

&quot;Ренессанс&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ренессанс", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Красный луч", 2024 г. Холст, масло

&quot;Красный луч&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Красный луч", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Рождение солнца", 2024 г. Холст, масло

&quot;Рождение солнца&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
6/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Рождение солнца", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

В этих работах автор не изображает людей или пейзажи. Вместо этого использует формы, текстуры и цвета, чтобы поделиться чувствами и идеями

В этих работах автор не изображает людей или пейзажи. Вместо этого использует формы, текстуры и цвета, чтобы поделиться чувствами и идеями - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

В этих работах автор не изображает людей или пейзажи. Вместо этого использует формы, текстуры и цвета, чтобы поделиться чувствами и идеями

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Амулет", 2024 г. Холст, масло

&quot;Амулет&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Амулет", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов"Мегаполис" 2024 г. Холст, масло
Мегаполис 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Мегаполис" 2024 г. Холст, масло
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Отражение", 2024 г. Холст, масло

&quot;Отражение&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Отражение", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной 22 метра 40 сантиметров

Центральным произведением выставки стало монументальное полотно &quot;Ферганская сюита&quot;, состоящее из 16 частей, общей длиной 22 метра 40 сантиметров - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Центральным произведением выставки стало монументальное полотно "Ферганская сюита", состоящее из 16 частей, общей длиной 22 метра 40 сантиметров

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Кольца", 2024 г. Холст, масло

&quot;Кольца&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Кольца", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Солнечный день", 2024 г. Холст, масло

&quot;Солнечный день&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Солнечный день", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник представляет 28 живописных полотна концептуального направления больших форматов: от 3-х до 6 метров.

Художник представляет 28 живописных полотна концептуального направления больших форматов: от 3-х до 6 метров. - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник представляет 28 живописных полотна концептуального направления больших форматов: от 3-х до 6 метров.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шум", 2024 г. Холст, масло

&quot;Шум&quot;, 2024 г. Холст, масло - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шум", 2024 г. Холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Книга отзывов

Книга отзывов - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

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