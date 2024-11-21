https://uz.sputniknews.ru/20241121/svo-axmat-zaxvatil-tyajelyy-dron-mamont-vsu-46731069.html
СВО: "Ахмат" захватил тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ
СВО: "Ахмат" захватил тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ
Sputnik Узбекистан
Особенность БПЛА — увеличенная боевая часть до 4-х килограммов взрывчатки. 21.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-21T15:15+0500
2024-11-21T15:15+0500
2024-11-21T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт", сообщает РИА Новости. Он добавил, что необычный трофейный FPV-дрон не слишком прихотлив к погодным условиям и летает даже в пасмурную и ветреную погоду."Специалистам нашим отдадим, пусть посмотрят скажут, объяснят", — резюмировал "Диор".В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что украинские разработчики тестируют новый дрон-камикадзе "Мамонт". Особенность БПЛА — увеличенная боевая часть до 4-х килограммов взрывчатки, в то время как тогда другие дроны неспособны нести больше 1,5 кг.
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сво, россия, украина, всу, вооружение, безопасность
сво, россия, украина, всу, вооружение, безопасность
СВО: "Ахмат" захватил тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ
Особенность БПЛА — увеличенная боевая часть до 4-х килограммов взрывчатки.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт", сообщает
РИА Новости.
"Этот беспилотный летательный аппарат называется "Мамонт". Ну это что-то между FPV и "Бабой-Ягой"… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже "Баба-Яга" его тащит, потом отпускает", — пояснил боец с позывным "Диор".
Он добавил, что необычный трофейный FPV-дрон не слишком прихотлив к погодным условиям и летает даже в пасмурную и ветреную погоду.
"Специалистам нашим отдадим, пусть посмотрят скажут, объяснят", — резюмировал "Диор".
В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что украинские разработчики тестируют новый дрон-камикадзе "Мамонт". Особенность БПЛА — увеличенная боевая часть до 4-х килограммов взрывчатки, в то время как тогда другие дроны неспособны нести больше 1,5 кг.