https://uz.sputniknews.ru/20241121/svo-axmat-zaxvatil-tyajelyy-dron-mamont-vsu-46731069.html

СВО: "Ахмат" захватил тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ

СВО: "Ахмат" захватил тяжелый дрон "Мамонт" ВСУ

Sputnik Узбекистан

Особенность БПЛА — увеличенная боевая часть до 4-х килограммов взрывчатки. 21.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-21T15:15+0500

2024-11-21T15:15+0500

2024-11-21T15:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

всу

вооружение

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40600713_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_38ee5337b5aa271f6ae548119ddb7068.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Бойцы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" перехватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе "Мамонт", сообщает РИА Новости. Он добавил, что необычный трофейный FPV-дрон не слишком прихотлив к погодным условиям и летает даже в пасмурную и ветреную погоду."Специалистам нашим отдадим, пусть посмотрят скажут, объяснят", — резюмировал "Диор".В ноябре 2023 года в соцсетях появилась информация о том, что украинские разработчики тестируют новый дрон-камикадзе "Мамонт". Особенность БПЛА — увеличенная боевая часть до 4-х килограммов взрывчатки, в то время как тогда другие дроны неспособны нести больше 1,5 кг.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво, россия, украина, всу, вооружение, безопасность