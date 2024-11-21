В Ташкенте для лиц с инвалидностью запустили "Социальное такси"
© iStock / CamerisАвтомобили такси
© iStock / Cameris
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Водителя, принимающего заказ, уведомляют о том, что нужно выполнить специальные задачи в процессе поездки.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте запустили "Социальное такси" для лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты.
"В целях обеспечения доступности социальных объектов, образовательных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Национальное агентство социальной защиты запустило пилотный проект "Социальное такси" в Ташкенте", — говорится в сообщении.
© SputnikВ Ташкенте запущена транспортная служба "Социальное такси" для лиц с инвалидностью
В Ташкенте запущена транспортная служба "Социальное такси" для лиц с инвалидностью
© Sputnik
Использование сервиса осуществляется через приложение Yandex Go. В нем доступна специальная функция, адаптированная под нужды людей с особыми потребностями. Ее можно выбрать для достижения пункта назначения с любого тарифа. Стоимость услуг остается неизменной во всех тарифах.
© SputnikВ Ташкенте запущена транспортная служба "Социальное такси" для лиц с инвалидностью
В Ташкенте запущена транспортная служба "Социальное такси" для лиц с инвалидностью
© Sputnik
Водителя, принимающего заказ, уведомляют о том, что нужно выполнить специальные задачи в процессе поездки.
"Например, на адресной карточке отображается комментарий, который помогает пользователю найти машину, подойти к ней и попасть в салон. Людям с нарушениями слуха можно будет попросить водителя связаться через чат", — пояснили в пресс-службе.
В случае, если выбрана функция "Я в инвалидной коляске", водитель увидит комментарий о необходимости предоставить помощь при посадке, разместить коляску и обеспечить свободное багажное пространство.