https://uz.sputniknews.ru/20241121/tashkent-invalidy-sotsialnoye-taksi-46739746.html

В Ташкенте для лиц с инвалидностью запустили "Социальное такси"

В Ташкенте для лиц с инвалидностью запустили "Социальное такси"

Sputnik Узбекистан

Водителя, принимающего заказ, уведомляют о том, что нужно выполнить специальные задачи в процессе поездки

2024-11-21T18:15+0500

2024-11-21T18:15+0500

2024-11-21T18:15+0500

узбекистан

ташкент

лица с инвалидностью

такси

общество

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте запустили "Социальное такси" для лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты. Использование сервиса осуществляется через приложение Yandex Go. В нем доступна специальная функция, адаптированная под нужды людей с особыми потребностями. Ее можно выбрать для достижения пункта назначения с любого тарифа. Стоимость услуг остается неизменной во всех тарифах. Водителя, принимающего заказ, уведомляют о том, что нужно выполнить специальные задачи в процессе поездки. В случае, если выбрана функция "Я в инвалидной коляске", водитель увидит комментарий о необходимости предоставить помощь при посадке, разместить коляску и обеспечить свободное багажное пространство.

узбекистан

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ташкент лица с инвалидностью такси