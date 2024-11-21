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Узбекистан инициировал обсуждение вопросов защиты прав потребителей в ЕАЭС и ШОС

Узбекистан инициировал обсуждение вопросов защиты прав потребителей в ЕАЭС и ШОС

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК: Взаимодействие ЕАЭС и ШОС в сфере защиты прав потребителей открывает новые возможности для межрегионального диалога. 21.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-21T12:02+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути углубления отраслевого взаимодействия стран ЕАЭС и ШОС обсуждают на консультативной встрече организаций по защите прав потребителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит 20 – 22 ноября в Самарканде по инициативе Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В фокусе внимания участников — опыт международного сотрудничества государств ЕАЭС в области защиты прав потребителей, разрешение трансграничных споров и защита прав потребителей в электронной торговле и туризме.Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий отметил важность инициативы Узбекистана как государства-наблюдателя при Союзе и подчеркнул положительный опыт и традиции взаимодействия между государствами ЕАЭС и ШОС.На полях мероприятия пройдут встречи представителей ЕЭК, госорганов и общественных организаций Узбекистана, посвященные реализации плана совместных мероприятий Комиссии и правительства республики на 2024 – 2026 годы, подписанного в Ереване в октябре этого года.Встреча организована Федерацией обществ защиты прав потребителей Узбекистана совместно с Центром народной дипломатии ШОС и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

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