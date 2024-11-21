https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistan-initsiiroval-obsujdenie-voprosov-zaschity-prav-potrebiteley-v-eaes-i-shos-46732485.html
Узбекистан инициировал обсуждение вопросов защиты прав потребителей в ЕАЭС и ШОС
Узбекистан инициировал обсуждение вопросов защиты прав потребителей в ЕАЭС и ШОС
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК: Взаимодействие ЕАЭС и ШОС в сфере защиты прав потребителей открывает новые возможности для межрегионального диалога. 21.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-21T12:02+0500
2024-11-21T12:02+0500
2024-11-21T12:02+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
узбекистан
самарканд
встреча
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40121274_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_07fe1703c5c31675bc350b3a15fd7dd2.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути углубления отраслевого взаимодействия стран ЕАЭС и ШОС обсуждают на консультативной встрече организаций по защите прав потребителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит 20 – 22 ноября в Самарканде по инициативе Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В фокусе внимания участников — опыт международного сотрудничества государств ЕАЭС в области защиты прав потребителей, разрешение трансграничных споров и защита прав потребителей в электронной торговле и туризме.Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий отметил важность инициативы Узбекистана как государства-наблюдателя при Союзе и подчеркнул положительный опыт и традиции взаимодействия между государствами ЕАЭС и ШОС.На полях мероприятия пройдут встречи представителей ЕЭК, госорганов и общественных организаций Узбекистана, посвященные реализации плана совместных мероприятий Комиссии и правительства республики на 2024 – 2026 годы, подписанного в Ереване в октябре этого года.Встреча организована Федерацией обществ защиты прав потребителей Узбекистана совместно с Центром народной дипломатии ШОС и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/13/40121274_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_410cda2b1034d2a7032bc64b11a25af5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, узбекистан, самарканд, встреча, общество
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, узбекистан, самарканд, встреча, общество
Узбекистан инициировал обсуждение вопросов защиты прав потребителей в ЕАЭС и ШОС
Министр ЕЭК: Взаимодействие ЕАЭС и ШОС в сфере защиты прав потребителей открывает новые возможности для межрегионального диалога.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути углубления отраслевого взаимодействия стран ЕАЭС и ШОС обсуждают на консультативной встрече организаций по защите прав потребителей стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит 20 – 22 ноября в Самарканде по инициативе Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В фокусе внимания участников — опыт международного сотрудничества государств ЕАЭС в области защиты прав потребителей, разрешение трансграничных споров и защита прав потребителей в электронной торговле и туризме.
Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий отметил важность инициативы Узбекистана как государства-наблюдателя при Союзе и подчеркнул положительный опыт и традиции взаимодействия между государствами ЕАЭС и ШОС.
"Консультативная встреча является важным шагом в развитии глобального сотрудничества в сфере защиты прав потребителей. Она создает новые перспективы для международного взаимодействия, объединяя потенциал стран ЕАЭС и ШОС в этом направлении", — подчеркнул он.
На полях мероприятия пройдут встречи представителей ЕЭК, госорганов и общественных организаций Узбекистана, посвященные реализации плана совместных мероприятий Комиссии и правительства республики на 2024 – 2026 годы, подписанного в Ереване в октябре этого года.
Встреча организована Федерацией обществ защиты прав потребителей Узбекистана совместно с Центром народной дипломатии ШОС и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей.