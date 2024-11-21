https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistantsy-forum-molodej-kyrgyzstan-46737211.html

Узбекистанцы участвуют в молодежном форуме интеллектуалов в Кыргызстане

Узбекистанцы участвуют в молодежном форуме интеллектуалов в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

Мероприятие, собравшее около 100 участников, посвящено Году волонтерского движения в СНГ

2024-11-21T16:18+0500

2024-11-21T16:18+0500

2024-11-21T16:18+0500

узбекистанцы

иссык-куль

кыргызстан

форум

молодежь

волонтер

снг

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Узбекистанцы в числе 100 волонтеров из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России участвуют в Международном молодежном форуме интеллектуалов. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Мероприятие, посвященное Году волонтерского движения в СНГ и направленное на формирование социально активной молодежи, проходит 20 – 24 ноября в Чолпон-Ате на Иссык-Куле.Основное внимание на форуме уделяют феномену добровольчества как фундамента гражданского общества.В формате круглого стола и панельной дискуссии участники обсуждают продвижение проектов, направленных на мотивацию волонтерства. Также они подготовили выставку о волонтерских проектах и своем опыте участия в волонтерском движении.В рамках культурной программы участники форума посетят Национальный центр "Рух Ордо" и Центр кочевой культуры, где познакомятся с культурой и традициями кыргызского народа. А узнать лучше культуру стран, которые представляют участники можно будет в рамках специальной сессии форума.

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