https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistantsy-forum-molodej-kyrgyzstan-46737211.html
Узбекистанцы участвуют в молодежном форуме интеллектуалов в Кыргызстане
Узбекистанцы участвуют в молодежном форуме интеллектуалов в Кыргызстане
Sputnik Узбекистан
Мероприятие, собравшее около 100 участников, посвящено Году волонтерского движения в СНГ
2024-11-21T16:18+0500
2024-11-21T16:18+0500
2024-11-21T16:18+0500
узбекистанцы
иссык-куль
кыргызстан
форум
молодежь
волонтер
снг
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Узбекистанцы в числе 100 волонтеров из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России участвуют в Международном молодежном форуме интеллектуалов. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Мероприятие, посвященное Году волонтерского движения в СНГ и направленное на формирование социально активной молодежи, проходит 20 – 24 ноября в Чолпон-Ате на Иссык-Куле.Основное внимание на форуме уделяют феномену добровольчества как фундамента гражданского общества.В формате круглого стола и панельной дискуссии участники обсуждают продвижение проектов, направленных на мотивацию волонтерства. Также они подготовили выставку о волонтерских проектах и своем опыте участия в волонтерском движении.В рамках культурной программы участники форума посетят Национальный центр "Рух Ордо" и Центр кочевой культуры, где познакомятся с культурой и традициями кыргызского народа. А узнать лучше культуру стран, которые представляют участники можно будет в рамках специальной сессии форума.
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узбекистанцы участие форум кыргызстан волонтеры снг
узбекистанцы участие форум кыргызстан волонтеры снг
Узбекистанцы участвуют в молодежном форуме интеллектуалов в Кыргызстане
Мероприятие, собравшее около 100 участников, посвящено Году волонтерского движения в СНГ.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Узбекистанцы в числе 100 волонтеров из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России участвуют в Международном молодежном форуме интеллектуалов. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Мероприятие, посвященное Году волонтерского движения в СНГ и направленное на формирование социально активной молодежи, проходит 20 – 24 ноября в Чолпон-Ате на Иссык-Куле.
Основное внимание на форуме уделяют феномену добровольчества как фундамента гражданского общества.
В формате круглого стола и панельной дискуссии участники обсуждают продвижение проектов, направленных на мотивацию волонтерства. Также они подготовили выставку о волонтерских проектах и своем опыте участия в волонтерском движении.
В рамках культурной программы участники форума посетят Национальный центр "Рух Ордо" и Центр кочевой культуры, где познакомятся с культурой и традициями кыргызского народа. А узнать лучше культуру стран, которые представляют участники можно будет в рамках специальной сессии форума.