https://uz.sputniknews.ru/20241121/zelenskiy-provotsiruet-ssha-na-novuyu-voynu-46737726.html

Зеленский провоцирует США на новую войну

Зеленский провоцирует США на новую войну

Sputnik Узбекистан

Трамп еще не приступил к исполнению знакомых ему обязанностей, а его уже подталкивают к новой и заведомо невыгодной войне

2024-11-21T17:10+0500

2024-11-21T17:10+0500

2024-11-21T17:10+0500

сша

колумнисты

россия

нефть

цены

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Речь о свежем выступлении Владимира Зеленского, где он заявил, что от избранного президента США в плане завершения войны зависит гораздо больше, чем даже от Владимира Путина, ведь у него есть сила и оружие. А еще он может собственным решением снизить цены на энергоносители, в первую очередь на нефть, и это нужно сделать как можно скорее. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Собственно, перед нами неизвестно какое по счету подтверждение, что криворожский паренек, взлетевший на вершину украинской власти, так и не стал полноценным политиком и государственным мужем, а остался актером средней руки с соответствующим уровнем понимания глобальных политических (и не только) процессов.Посыл Зеленского прозрачен и незамысловат: снижение рыночных цен на нефть должно, согласно широко распространенному мнению, резко уменьшить бюджетные поступления в федеральный бюджет, а это, в свою очередь, должно привести к кризису экономики и военно-промышленного комплекса России. В результате чего Москва будет вынуждена, не потерпев поражения на поле боя, просто уйти с Украины. Вторая явно читаемая надежда заключается в том, что добрая Америка, будучи крупнейшей страной-бензоколонкой на планете, от щедрот отвалит дешевых энергоресурсов верным украинским вассалам.Начнем, пожалуй, со второго пункта.Соединенные Штаты — это даже не страна, а колыбель современной хищнической модели ведения бизнеса. Никакой жалости, никаких сантиментов, делать деньги любой ценой, а сопутствующие издержки компенсируются конечными прибылями. В данном случае по категории сопутствующих расходов проходит как раз сама Украина и ее население — просто там этого никак не поймут. Что касается поставок любого количества энергоресурсов по льготным ценам, то в рамках той же бизнес-модели произведенные за океаном углеводороды скорее пойдут на рынки Азии или Европы, потому как это сулит барыши, а с Украины взять уже нечего. Она свой текущий внешний долг не способна выплатить даже в горизонте двух следующих поколений.Касательно же фантазий о глобальном снижении цен на бочку черного золота, то тут все многократно сложнее.Штаты, добывающие сегодня рекордные 13,7 миллиона баррелей нефти в сутки и опережающие по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию, не могут собственным локальным решением влиять на динамику мировых рынков. Хотя бы потому, что США не являются членом ОПЕК и ОПЕК+ и занимают принципиально независимую позицию. При этом только одна ОПЕК обеспечивает 35 процентов мировой добычи и половину мирового экспорта нефти. И обе организации на протяжении последних четырех лет упорно и открыто отказываются от любых американских просьб и требований по увеличению добычи.Достаточно вспомнить два провальных вояжа Джо Байдена в Эр-Рияд, где он в преддверии избирательной кампании пытался склонить шейхов нарастить производство, что снизило бы общемировые и внутриамериканские цены, дав тем самым Байдену жирный рекламный козырь. Именно вежливый саботаж со стороны арабских нефтедобытчиков, имеющих мощное влияние внутри ОПЕК, привело к тому, что администрация Байдена за два последних года вычерпала стратегический резерв США с 650 до 360 миллионов баррелей. Это абсолютный антирекорд за последние четыре десятилетия, более того, при сохранении текущей динамики восполнения резерва Вашингтону, чтобы вернуться на уровень 2020 года, понадобится не менее 15 лет.Сложность для Трампа, от которого ждут массового снятия ограничений на бурение и фрекинг, заключается в наследстве, которое ему в январе вручит уходящий президент.Речь в первую очередь о колоссальном рынке альтернативных энергоисточников, под развитие и внедрение которых в бюджете запланированы невообразимые 559 миллиардов долларов. Сектор такого размаха и финансовой глубины нельзя отменить росчерком пера, как бы об этом ни просили нефтяники и газовики. Возможно, именно с прицелом на изрядную часть этих денег Министерство энергетики США уже сейчас стремительно переобувается и анонсирует программу оптового строительства АЭС, признанных экологически безопасными и имеющих гарантированный ресурс работы минимум в 60 лет. В настоящий момент реализация этих планов крайне сомнительна, но американская модель ведения бизнеса толкает Вашингтон пробовать разные подходы и варианты решений.Вторая тонкость заключается в том, что наращиваемые объемы добычи нефти в большинстве своем идут именно на экспорт, так как внутри страны Вашингтон, как и Москва, к слову, делает ставку на газификацию. Чтобы не быть голословными, добавим, что по итогам прошлого года Штаты установили исторический рекорд внутреннего потребления газа — он составил 89 миллиардов кубических футов в сутки, или 32,5 триллиона в год. Собственное потребление, начиная с 2018-го в США растет в среднем на пять процентов в год. То есть в краткосрочной перспективе удельная важность газа в структуре энергобаланса — а значит, экономики — будет планово нарастать, постепенно вытесняя нефть.Таким образом, черное золото как инструмент геополитического влияния и обогащения будет все больше мигрировать вовне. А уже на глобальном рынке США, во-первых, не могут единолично диктовать собственные правила и воевать с транснациональными картелями. А во-вторых, все производство и переработка углеводородов в Штатах находятся сугубо в частных руках, а те очень любят прибыли, потому они скорее попробуют договориться с ОПЕК и ОПЕК+ и зафиксировать некий медианный коридор цен, устраивающий всех. Уж кто-кто, а американцы в плане корпоративных игрищ и интриг — признанные мастера. Потому хороших новостей для господина Зеленского у нас нет. Трамп совершенно точно не будет предпринимать никаких попыток обрушения цен на нефть, хотя бы потому, что нефтяные компании США — ключевые доноры его избирательной кампании — должны отбить вложенные деньги и еще больше закрепиться на мировых рынках, постепенно поддавливая арабов, россиян и Африку. Идет глобальная экономическая и энергетическая война, в которой проблемы и хотелки Киева заокеанского шерифа не волнуют.

россия

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2024

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зеленский сша провокация война трамп