https://uz.sputniknews.ru/20241121/zvezdy-uzbekistan-kremlevskiy-dvorets-46733618.html
Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце
Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце
Sputnik Узбекистан
Зрители насладились произведениями узбекских, российских и мировых классиков
2024-11-21T13:07+0500
2024-11-21T13:07+0500
2024-11-21T14:10+0500
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дни культуры узбекистана в россии
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В московском Кремлевском дворце в рамках Дней культуры РУз в России прошел концерт "Вечер звезд Узбекистана".В мероприятии участвовали министры двух стран, дипломаты и деятели искусства.Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском вокально-инструментальном жанре маком, фольклорные танцы. Их исполнили артисты Узбекистана Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой.В фойе дворца организовали выставку уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике. Яркие моменты концерта — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан звезды концерт кремлевский дворец
узбекистан звезды концерт кремлевский дворец
Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце
13:07 21.11.2024 (обновлено: 14:10 21.11.2024)
Эксклюзив
Зрители насладились произведениями узбекских, российских и мировых классиков.
В московском Кремлевском дворце в рамках Дней культуры РУз в России прошел концерт "Вечер звезд Узбекистана".
В мероприятии участвовали министры двух стран, дипломаты и деятели искусства.
Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском вокально-инструментальном жанре маком, фольклорные танцы. Их исполнили артисты Узбекистана Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой.
В фойе дворца организовали выставку уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.
Яркие моменты концерта — в видео Sputnik Узбекистан.