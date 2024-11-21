https://uz.sputniknews.ru/20241121/zvezdy-uzbekistan-kremlevskiy-dvorets-46733618.html

Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце

Как прошел концерт звезд Узбекистана в Кремлевском дворце

Sputnik Узбекистан

Зрители насладились произведениями узбекских, российских и мировых классиков

2024-11-21T13:07+0500

2024-11-21T13:07+0500

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В московском Кремлевском дворце в рамках Дней культуры РУз в России прошел концерт "Вечер звезд Узбекистана".В мероприятии участвовали министры двух стран, дипломаты и деятели искусства.Программа вечера включала классическую оперу, русские народные песни, музыкальные номера в традиционном узбекском вокально-инструментальном жанре маком, фольклорные танцы. Их исполнили артисты Узбекистана Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой.В фойе дворца организовали выставку уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике. Яркие моменты концерта — в видео Sputnik Узбекистан.

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