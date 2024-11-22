https://uz.sputniknews.ru/20241122/partnerstvo-uzbekistana-s-kamchatskim-kraem-rossii-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik--anons-46761985.html

Партнерство Узбекистана с Камчатским краем России обсудят в пресс-центре Sputnik — анонс

Партнерство Узбекистана с Камчатским краем России обсудят в пресс-центре Sputnik — анонс

Sputnik Узбекистан

Делегация Камчатского края в эти дни находится в Узбекистане с рабочим визитом. В Ташкенте обсудят, в каких областях сегодня взаимодействуют республика и субъект Российской Федерации, а также какие направления еще предстоит развивать.

2024-11-22T14:55+0500

2024-11-22T14:55+0500

2024-11-22T15:27+0500

пресс-центр

камчатка

россия

узбекистан

ташкент

торговля

экономика

сотрудничество

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 ноября в 11.30 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция с участием заместителя председателя Правительства Камчатского края Российской Федерации Юлии Морозовой.Среди обсуждаемых вопросов:

камчатка

россия

узбекистан

ташкент

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