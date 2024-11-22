https://uz.sputniknews.ru/20241122/partnerstvo-uzbekistana-s-kamchatskim-kraem-rossii-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik--anons-46761985.html
Партнерство Узбекистана с Камчатским краем России обсудят в пресс-центре Sputnik — анонс
Партнерство Узбекистана с Камчатским краем России обсудят в пресс-центре Sputnik — анонс
Sputnik Узбекистан
Делегация Камчатского края в эти дни находится в Узбекистане с рабочим визитом. В Ташкенте обсудят, в каких областях сегодня взаимодействуют республика и субъект Российской Федерации, а также какие направления еще предстоит развивать.
2024-11-22T14:55+0500
2024-11-22T14:55+0500
2024-11-22T15:27+0500
пресс-центр
камчатка
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узбекистан
ташкент
торговля
экономика
сотрудничество
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 ноября в 11.30 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция с участием заместителя председателя Правительства Камчатского края Российской Федерации Юлии Морозовой.Среди обсуждаемых вопросов:
камчатка
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камчатский край россия пресс-центр ташкент узбекистан сотрудничество
камчатский край россия пресс-центр ташкент узбекистан сотрудничество
Партнерство Узбекистана с Камчатским краем России обсудят в пресс-центре Sputnik — анонс
14:55 22.11.2024 (обновлено: 15:27 22.11.2024)
Делегация Камчатского края в эти дни находится в Узбекистане с рабочим визитом. В Ташкенте обсудят, в каких областях сегодня взаимодействуют республика и субъект Российской Федерации, а также какие направления еще предстоит развивать.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 ноября в 11.30 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция с участием заместителя председателя Правительства Камчатского края Российской Федерации Юлии Морозовой.
Среди обсуждаемых вопросов:
Как Камчатский край Российской Федерации сотрудничает с Узбекистаном в торгово-экономической сфере, образовании, науке и технологиях?
Как взаимодействуют промышленные производители?
Какие направления планируется развивать?