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https://uz.sputniknews.ru/20241122/telekommunikatsii-gidroenergetika-i-transport--bank-knr-podderjit-novye-proekty-v-ruz-46751244.html
Телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт – банк КНР поддержит новые проекты в РУз
Телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт – банк КНР поддержит новые проекты в РУз
Sputnik Узбекистан
В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией, которую возглавила вице-президент Экспортно-импортного банка КНР Ян Дуннин.
2024-11-22T11:30+0500
2024-11-22T11:40+0500
узбекистан
кнр
промышленность
министерство инвестиций, промышленности и торговли
сотрудничество
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Эксимбанк КНР готов поддержать ряд новых промышленных проектов в Узбекистане, об этом сообщает пресс-служба МИПТ РУз.По информации ведомства, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с делегацией во главе с вице-президентом Экспортно-импортного банка КНР Ян Дуннин.В ходе беседы стороны детально обсудили процессы реализации текущих совместных проектов и наметили перспективные направления по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.Китайская сторона выразила благодарность за оказываемое внимание и поддержку инициатив Банка со стороны Правительства Узбекистана, в том числе за помощь в открытии первого Регионального представительства Банка. Как было отмечено, региональный офис в Ташкенте покрывает деятельность банка в 8 странах, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию.Особое внимание стороны уделили рассмотрению портфеля совместных перспективных проектов в таких секторах экономики как водное хозяйство, телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт.В ходе встречи сторонами выработана единая позиция по вопросам дальнейшей финансовой поддержки на несуверенной основе проектов по производству востребованной продукции в различных отраслях промышленности Узбекистана.Для информации: на сегодняшний день с участием Эксимбанка КНР профинансирован 51 проект на общую сумму свыше $3 млрд в сферах химической промышленности, энергетики, транспорта, IT, cельского и водного хозяйства, а также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса Узбекистана.
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эксимбанк кнр узбекистан промышленность телекоммуникации
эксимбанк кнр узбекистан промышленность телекоммуникации

Телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт – банк КНР поддержит новые проекты в РУз

11:30 22.11.2024 (обновлено: 11:40 22.11.2024)
© Пресс-служба МИПТ РУз.Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией, которую возглавила вице-президент Экспортно-импортного банка КНР Ян Дуннин.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Эксимбанк КНР готов поддержать ряд новых промышленных проектов в Узбекистане, об этом сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
По информации ведомства, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с делегацией во главе с вице-президентом Экспортно-импортного банка КНР Ян Дуннин.
В ходе беседы стороны детально обсудили процессы реализации текущих совместных проектов и наметили перспективные направления по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Китайская сторона выразила благодарность за оказываемое внимание и поддержку инициатив Банка со стороны Правительства Узбекистана, в том числе за помощь в открытии первого Регионального представительства Банка.
Как было отмечено, региональный офис в Ташкенте покрывает деятельность банка в 8 странах, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Особое внимание стороны уделили рассмотрению портфеля совместных перспективных проектов в таких секторах экономики как водное хозяйство, телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В ходе встречи сторонами выработана единая позиция по вопросам дальнейшей финансовой поддержки на несуверенной основе проектов по производству востребованной продукции в различных отраслях промышленности Узбекистана.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Эксимбанк КНР готов к поддержке новых промышленных проектов в Узбекистане
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Для информации: на сегодняшний день с участием Эксимбанка КНР профинансирован 51 проект на общую сумму свыше $3 млрд в сферах химической промышленности, энергетики, транспорта, IT, cельского и водного хозяйства, а также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса Узбекистана.
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