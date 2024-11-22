https://uz.sputniknews.ru/20241122/telekommunikatsii-gidroenergetika-i-transport--bank-knr-podderjit-novye-proekty-v-ruz-46751244.html

Телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт – банк КНР поддержит новые проекты в РУз

Телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт – банк КНР поддержит новые проекты в РУз

Sputnik Узбекистан

В министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией, которую возглавила вице-президент Экспортно-импортного банка КНР Ян Дуннин.

2024-11-22T11:30+0500

2024-11-22T11:30+0500

2024-11-22T11:40+0500

узбекистан

кнр

промышленность

министерство инвестиций, промышленности и торговли

сотрудничество

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Эксимбанк КНР готов поддержать ряд новых промышленных проектов в Узбекистане, об этом сообщает пресс-служба МИПТ РУз.По информации ведомства, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с делегацией во главе с вице-президентом Экспортно-импортного банка КНР Ян Дуннин.В ходе беседы стороны детально обсудили процессы реализации текущих совместных проектов и наметили перспективные направления по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.Китайская сторона выразила благодарность за оказываемое внимание и поддержку инициатив Банка со стороны Правительства Узбекистана, в том числе за помощь в открытии первого Регионального представительства Банка. Как было отмечено, региональный офис в Ташкенте покрывает деятельность банка в 8 странах, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию.Особое внимание стороны уделили рассмотрению портфеля совместных перспективных проектов в таких секторах экономики как водное хозяйство, телекоммуникации, гидроэнергетика и транспорт.В ходе встречи сторонами выработана единая позиция по вопросам дальнейшей финансовой поддержки на несуверенной основе проектов по производству востребованной продукции в различных отраслях промышленности Узбекистана.Для информации: на сегодняшний день с участием Эксимбанка КНР профинансирован 51 проект на общую сумму свыше $3 млрд в сферах химической промышленности, энергетики, транспорта, IT, cельского и водного хозяйства, а также в рамках поддержки малого и среднего бизнеса Узбекистана.

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