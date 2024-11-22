https://uz.sputniknews.ru/20241122/turizm-logistika-ekologiya-namecheny-novye-sfery-uzbeksko-kuveytskogo-sotrudnichestva-46760026.html

Туризм, логистика, экология: намечены новые сферы узбекско-кувейтского сотрудничества

Туризм, логистика, экология: намечены новые сферы узбекско-кувейтского сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Речь идет о развитии взаимодействия в банковско-финансовом секторе, участии кувейтских компаний в программе приватизации Узбекистана, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и логистике, защите окружающей среды.

2024-11-22T13:27+0500

2024-11-22T13:27+0500

2024-11-22T14:43+0500

узбекистан

транспорт

логистика

кувейт

сельское хозяйство

охрана окружающей среды

меморандум

торговля

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялось заседание Узбекско-Кувейтской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИПТ РУзПо данным ведомства, делегации двух стран возглавили: с узбекской стороны – министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов, с кувейтской – государственный министр экономики и инвестиций Кувейта Нура Сулейман Аль-Фассам.В соответствии с повесткой дня стороны рассмотрели текущее состояние торгово-экономического и инвестиционного партнерства между двумя странами и обозначили конкретные меры по дальнейшему наращиванию масштабов взаимодействия.Выступая с приветственным словом на заседании МПК, Лазиз Кудратов отметил важность принятия всесторонних усилий для полноценного задействования потенциала развития узбекско-кувейтского сотрудничества. В их числе меры по расширению номенклатуры товарооборота на основе анализа рынков обоих государств, разработке и подписанию Соглашения о преференциальной торговле, расширению сотрудничества в сфере электронной торговли, устранению барьеров и проведению на взаимной основе выставок "Made in Uzbekistan" "Made in Kuwait".Отмечены большие возможности, открывающиеся для крупных кувейтских компаний в свободных экономических зонах Узбекистана, включая налоговые, таможенные льготы и преференции, доступ к сырью и инженерным коммуникациям. Узбекские компании также имеют достаточный опыт и возможности для налаживания производства в СЭЗ Кувейта. Достигнуты договоренности о разработке Программы промышленного сотрудничества и Соглашения о двусторонних инвестиционных договорах в самое ближайшее время.В ходе конструктивного обмена мнениями участники выработали совместные позиции по развитию взаимодействия в банковско-финансовом секторе, участию кувейтских компаний в программе приватизации Узбекистана, сельском хозяйстве, туризме, транспорте и логистике, защите окружающей среды.Выражена готовность принять всесторонние меры поддержки на каждом этапе: от определения перспективных инвестиционных возможностей до создания и развития бизнеса кувейтскими компаниями в Узбекистане.В свою очередь государственный министр экономики и инвестиций и глава кувейтской делегации Нура Сулейман Аль-Фассам также отметила большое внимание, которое уделяется в Узбекистане улучшению делового климата, обеспечению открытости экономики и защите прав инвесторов. Все эти меры являются прочной основой для роста объемов торгово-экономического сотрудничества, доверия кувейтского бизнеса к Узбекистану. Министр выразила готовность оказать всестороннюю поддержку новым инициативам, обеспечить своевременное исполнение имеющихся договоренностей и посодействовать привлечению кувейтских компаний в Узбекистан.По итогам мероприятия состоялась церемония подписания Меморандума по упрощению процедур торговли, а также протокола первого заседания Узбекско-Кувейтской межправительственной комиссии.Главы делегаций отметили, что подписанные документы открывают новую главу в развитии партнерских отношений в приоритетных отраслях экономик обоих государств, создавая новые возможности для взаимного роста и развития.Для справки: за последние 5 лет товарооборот увеличился более чем в 5 раз, в основном за счет увеличения взаимных поставок продуктов питания, химической продукции и услуг. В Узбекистане функционирует 7 предприятий с участием кувейтского капитала.

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