https://uz.sputniknews.ru/20241122/uzbekistantsam-projivayuschim-za-granitsey-nachnut-vydavat-karty-vatandosh-46768272.html

Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты "Ватандош" — для чего

Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты "Ватандош" — для чего

Sputnik Узбекистан

Выходцам из Узбекистана, проживающим за рубежом, начнут выдавать удостоверение и карту "Ватандош", которые предусматривают дополнительные права и льготы.

2024-11-22T18:20+0500

2024-11-22T18:20+0500

2024-11-22T18:46+0500

узбекистан

постановление

общество

виза

льготы

права

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на совершенствование системы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает агентство УзА.Документом вводятся удостоверение "Ватандош" и карта "Ватандош", которые дают соотечественникам дополнительные права и льготы.Удостоверение "Ватандош" будут выдавать проживающим за рубежом соотечественникам за принятие активного участия в экономической и социальной жизни республики. Оно станет основанием для получения карты "Ватандош". Карта "Ватандош" оформляется в виде ID-карты, выдавать ее будут сроком до 5 лет.Удостоверение выдается соотечественникам, приобретшим акции (доли), создавшим иностранные или совместные предприятия на территории Республики Узбекистан, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие и продвижение позитивного имиджа Узбекистана в мире.Какие льготы и права будут иметь соотечественники, имеющие удостоверение и карту:Решение о предоставлении удостоверения "Ватандош" будет принимать межведомственный коллегиальный орган – Комиссия.Соотечественник – это лицо, которое относится к выходцам из Узбекистана либо идентифицирующее себя как узбек или каракалпак по этнической, языковой, культурно-исторической принадлежности, стремящееся к развитию культурно-гуманитарных, социально-экономических и других связей с Республикой Узбекистан, а также его потомки.

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