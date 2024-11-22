https://uz.sputniknews.ru/20241122/uzbekistantsam-projivayuschim-za-granitsey-nachnut-vydavat-karty-vatandosh-46768272.html
Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты "Ватандош" — для чего
Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты "Ватандош" — для чего
Sputnik Узбекистан
Выходцам из Узбекистана, проживающим за рубежом, начнут выдавать удостоверение и карту "Ватандош", которые предусматривают дополнительные права и льготы.
2024-11-22T18:20+0500
2024-11-22T18:20+0500
2024-11-22T18:46+0500
узбекистан
постановление
общество
виза
льготы
права
соотечественники
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на совершенствование системы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает агентство УзА.Документом вводятся удостоверение "Ватандош" и карта "Ватандош", которые дают соотечественникам дополнительные права и льготы.Удостоверение "Ватандош" будут выдавать проживающим за рубежом соотечественникам за принятие активного участия в экономической и социальной жизни республики. Оно станет основанием для получения карты "Ватандош". Карта "Ватандош" оформляется в виде ID-карты, выдавать ее будут сроком до 5 лет.Удостоверение выдается соотечественникам, приобретшим акции (доли), создавшим иностранные или совместные предприятия на территории Республики Узбекистан, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие и продвижение позитивного имиджа Узбекистана в мире.Какие льготы и права будут иметь соотечественники, имеющие удостоверение и карту:Решение о предоставлении удостоверения "Ватандош" будет принимать межведомственный коллегиальный орган – Комиссия.Соотечественник – это лицо, которое относится к выходцам из Узбекистана либо идентифицирующее себя как узбек или каракалпак по этнической, языковой, культурно-исторической принадлежности, стремящееся к развитию культурно-гуманитарных, социально-экономических и других связей с Республикой Узбекистан, а также его потомки.
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карта удостоверение ватандош соотечественник выходец из узбекистана льготы права
карта удостоверение ватандош соотечественник выходец из узбекистана льготы права
Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты "Ватандош" — для чего
18:20 22.11.2024 (обновлено: 18:46 22.11.2024)
Проживающим за рубежом выходцам из Узбекистана начнут выдавать удостоверение и карту "Ватандош", которые предусматривают дополнительные права и льготы.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на совершенствование системы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает
агентство УзА.
Документом вводятся удостоверение "Ватандош" и карта "Ватандош", которые дают соотечественникам дополнительные права и льготы.
Удостоверение "Ватандош" будут выдавать проживающим за рубежом соотечественникам за принятие активного участия в экономической и социальной жизни республики. Оно станет основанием для получения карты "Ватандош".
Карта "Ватандош" оформляется в виде ID-карты, выдавать ее будут сроком до 5 лет.
Удостоверение выдается соотечественникам, приобретшим акции (доли), создавшим иностранные или совместные предприятия на территории Республики Узбекистан, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие и продвижение позитивного имиджа Узбекистана в мире.
Какие льготы и права будут иметь соотечественники, имеющие удостоверение и карту:
безвизовый въезд и выезд в Республику Узбекистан;
при осуществлении трудовой деятельности без документов, удостоверяющих право на трудовую деятельность, не требуется вид на жительство в Узбекистане;
при покупке недвижимости, неприменение к ним суммы недвижимости, установленной для иностранных граждан;
соотечественникам и членам их семей – доступ к медицинским, образовательным и другим государственным услугам на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана;
получение многократной визы и продление срока ее действия без взимания государственной пошлины и без необходимости выезда с территории Узбекистана;
оформление регистрации по месту временного проживания без взимания государственной пошлины.
Решение о предоставлении удостоверения "Ватандош" будет принимать межведомственный коллегиальный орган – Комиссия.
Соотечественник – это лицо, которое относится к выходцам из Узбекистана либо идентифицирующее себя как узбек или каракалпак по этнической, языковой, культурно-исторической принадлежности, стремящееся к развитию культурно-гуманитарных, социально-экономических и других связей с Республикой Узбекистан, а также его потомки.