https://uz.sputniknews.ru/20241122/v-tashkente-proydet-sputnikpro-posvyaschennyy-iskusstvennomu-intellektu-46764009.html

В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный искусственному интеллекту

В УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный искусственному интеллекту

Sputnik Узбекистан

На мероприятии расскажут, в частности, о том, как работать с популярными нейросетями и применять их для создания текстов, заголовков, аудио и видео.

2024-11-22T15:35+0500

2024-11-22T15:35+0500

2024-11-22T15:37+0500

ташкент

проект

sputnikpro

искусственный интеллект

образование

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️ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте 26 ноября в 10.00 состоится SputnikPRO, посвященный искусственному интеллекту.Его участники узнают, как работать с популярными нейросетями и применять их для создания текстов, заголовков, аудио и видео. Спикером выступит руководитель направления контентной оптимизации Центра интернет технологий медиагруппы "Россия сегодня" Эдуард Булатов. Мероприятие пройдет 26 ноября в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127 (адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).Записаться для участия можно по следующим контактам:телефон: +99897-190-71-78T️еlegram: @alisherakimbaevэлектронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com, продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.Что такое SputnikPro? Это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

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