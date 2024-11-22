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https://uz.sputniknews.ru/20241122/v-uzbekistane-kajdyy-chetverg-obyavlen-dnem-fizkultury-i-sporta-46747975.html
В Узбекистане каждый четверг объявлен "Днем физической культуры и спорта"
В Узбекистане каждый четверг объявлен "Днем физической культуры и спорта"
Sputnik Узбекистан
Согласно предложению, каждый четверг недели будет объявлен днем физической культуры и спорта. В зависимости от количества задействованной молодежи и... 22.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-22T10:49+0500
2024-11-22T11:28+0500
узбекистан
спорт
шавкат мирзиёев
детский спорт
молодежь
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что на сегодняшний день в рамках стратегии "Узбекистан – 2030" и государственной программы Года поддержки молодежи и бизнеса создаются широкие возможности для молодого поколения. Более 10 миллионов человек занимаются массовым спортом. Во всех регионах, в образовательных и трудовых коллективах проводятся различные соревнования.В государственной программе определены задачи по дальнейшему развитию и популяризации командных видов спорта. В соответствии с этим разработан ряд мер.Например, предлагается организовать соревнования по командным видам спорта "Махаллинская лига" и "Школьная лига". Предусматривается создание в государственных высших учебных заведениях спортивных клубов, проведение между ними таких соревнований, как "Студенческая лига", "Кубок министра" и "Кубок ректора".Будут поддерживаться национальные лиги по командным видам спорта. При местных хокимиятах создадут региональные спортивные клубы. Будет организована работа по выявлению, отбору и селекции талантливой молодежи на базе электронной системы "ERP Sport".Уделено внимание вопросам создания дополнительных условий для регулярных занятий молодежи спортом.Кроме того, в спортивных школах будет введена должность тренера-селекционера по массовому спорту, за которым закрепят до пяти махаллей и образовательных учреждений. Будут дополнительно поощряться тренеры, организовавшие кружки в махаллях.Президент подчеркнул, что спорт является важным направлением государственной молодежной политики, и высказал свое мнение о расширении возможностей на местах, воспитании молодого поколения всесторонне развитыми личностями.
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спорт узбекистан мирзиёев молодежь
спорт узбекистан мирзиёев молодежь

В Узбекистане каждый четверг объявлен "Днем физической культуры и спорта"

10:49 22.11.2024 (обновлено: 11:28 22.11.2024)
© AP Photo / Michael Sohnмяч
мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
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Согласно предложению, каждый четверг недели будет объявлен днем физической культуры и спорта. В зависимости от количества задействованной молодежи и достигнутых результатов работникам спортивных школ будут выплачивать премии.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что на сегодняшний день в рамках стратегии "Узбекистан – 2030" и государственной программы Года поддержки молодежи и бизнеса создаются широкие возможности для молодого поколения. Более 10 миллионов человек занимаются массовым спортом. Во всех регионах, в образовательных и трудовых коллективах проводятся различные соревнования.
В государственной программе определены задачи по дальнейшему развитию и популяризации командных видов спорта. В соответствии с этим разработан ряд мер.
Например, предлагается организовать соревнования по командным видам спорта "Махаллинская лига" и "Школьная лига". Предусматривается создание в государственных высших учебных заведениях спортивных клубов, проведение между ними таких соревнований, как "Студенческая лига", "Кубок министра" и "Кубок ректора".
Будут поддерживаться национальные лиги по командным видам спорта. При местных хокимиятах создадут региональные спортивные клубы. Будет организована работа по выявлению, отбору и селекции талантливой молодежи на базе электронной системы "ERP Sport".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по широкому вовлечению молодежи в спорт
© Пресс-служба президента Узбекистана
Уделено внимание вопросам создания дополнительных условий для регулярных занятий молодежи спортом.

"Согласно предложению, каждый четверг недели будет определен как "День физической культуры и спорта". В зависимости от количества привлеченной молодежи и достигнутых результатов работникам спортивных школ будут выплачиваться надбавки. Также с учетом имеющейся инфраструктуры учреждения будут постепенно специализированы на определенные виды спорта", — говорится в сообщении.

Кроме того, в спортивных школах будет введена должность тренера-селекционера по массовому спорту, за которым закрепят до пяти махаллей и образовательных учреждений. Будут дополнительно поощряться тренеры, организовавшие кружки в махаллях.
Президент подчеркнул, что спорт является важным направлением государственной молодежной политики, и высказал свое мнение о расширении возможностей на местах, воспитании молодого поколения всесторонне развитыми личностями.
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