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Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
Sputnik Узбекистан
Поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
2024-11-22T17:36+0500
2024-11-22T17:36+0500
2024-11-22T17:51+0500
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, в результате ударов поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.В ведомстве отметили, что было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Кроме того, российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка.Также бойцы "Центра" поразили живую силу и технику одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.Потери противника на этом направлении за неделю составили более 2 680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi производства Турции, 19 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии.
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сво всу россия украина оружие удары боеприпасы днр центр впк беспилотник
сво всу россия украина оружие удары боеприпасы днр центр впк беспилотник
Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
17:36 22.11.2024 (обновлено: 17:51 22.11.2024)
Поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.
"С 16 по 22 ноября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке военного ведомства.
По данным министерства, в результате ударов поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
В ведомстве отметили, что было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Кроме того, российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Также бойцы "Центра" поразили живую силу и технику одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.
Потери противника на этом направлении за неделю составили более 2 680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi производства Турции, 19 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии.