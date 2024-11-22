https://uz.sputniknews.ru/20241122/vs-rossii-za-nedelyu-nanesli-30-gruppovyx-udarov-po-vsu-46767202.html

Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ

Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ

Sputnik Узбекистан

Поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

2024-11-22T17:36+0500

2024-11-22T17:36+0500

2024-11-22T17:51+0500

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, в результате ударов поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.В ведомстве отметили, что было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Кроме того, российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка.Также бойцы "Центра" поразили живую силу и технику одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.Потери противника на этом направлении за неделю составили более 2 680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi производства Турции, 19 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии.

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