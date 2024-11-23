https://uz.sputniknews.ru/20241123/ispytaniya-rossiyskoy-rakety-oreshnik-manevry-nato-v-finlyandii-novye-kotly-v-zone-svo-46776099.html

Испытания российской ракеты "Орешник", маневры НАТО в Финляндии и новые котлы в зоне СВО

Испытания российской ракеты "Орешник", маневры НАТО в Финляндии и новые котлы в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Что известно о новейшей российской БРСД "Орешник", как рушится оборона ВСУ в зоне спецоперации, чему НАТО обучается в Финляндии, об этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

2024-11-23T14:35+0500

2024-11-23T14:35+0500

2024-11-23T14:35+0500

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В очередном выпуске программы "Время Ч" военный эксперт расскажет об испытания российской ракеты "Орешник", маневрах НАТО в Финляндии и новых котлах в зоне СВО.В новом выпуске "Время Ч" мы узнаем:Что известно о новейшей российской БРСД "Орешник", которую испытали ударом по днепропетровскому заводу Южмаш? Как рушится оборона ВСУ в зоне спецоперации? Чему НАТО обучается в Финляндии?На все эти вопросы отвечает Александр Хроленко.

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