https://uz.sputniknews.ru/20241123/kamchatskiy-kray-uvelichit-postavki-rybnoy-produktsii-v-uzbekistan-46779183.html

Камчатский край увеличит поставки рыбной продукции в Узбекистан — Морозова

Камчатский край увеличит поставки рыбной продукции в Узбекистан — Морозова

Sputnik Узбекистан

Делегация Камчатского края находится в Узбекистане с рабочим визитом. Зампред Правительства субъекта РФ посетила пресс-центр Sputnik в Ташкенте, где обсудили сферы взаимодействия республики и российского региона и направления, которые еще предстоит развивать.

2024-11-23T16:15+0500

2024-11-23T16:15+0500

2024-11-23T16:15+0500

пресс-центр

пресс-конференция

ташкент

видео

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Камчатский край удвоит поставки рыбной продукции в Узбекистан. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства Камчатского края РФ Юлия Морозова на пресс-конференции в МПЦ Sputnik Узбекистан.По ее словам, на сегодняшний день потребление рыбной продукции в Узбекистане составляет чуть более 3 кг на душу населения, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 12 кг, а в среднем в мире — 20 кг. Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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