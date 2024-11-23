https://uz.sputniknews.ru/20241123/kamchatskiy-kray-uvelichit-postavki-rybnoy-produktsii-v-uzbekistan-46779183.html
Камчатский край увеличит поставки рыбной продукции в Узбекистан — Морозова
Камчатский край увеличит поставки рыбной продукции в Узбекистан — Морозова
Sputnik Узбекистан
Делегация Камчатского края находится в Узбекистане с рабочим визитом. Зампред Правительства субъекта РФ посетила пресс-центр Sputnik в Ташкенте, где обсудили сферы взаимодействия республики и российского региона и направления, которые еще предстоит развивать.
2024-11-23T16:15+0500
2024-11-23T16:15+0500
2024-11-23T16:15+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Камчатский край удвоит поставки рыбной продукции в Узбекистан. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства Камчатского края РФ Юлия Морозова на пресс-конференции в МПЦ Sputnik Узбекистан.По ее словам, на сегодняшний день потребление рыбной продукции в Узбекистане составляет чуть более 3 кг на душу населения, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 12 кг, а в среднем в мире — 20 кг. Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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пресс-центр камчатский край морозова сотрудничество
пресс-центр камчатский край морозова сотрудничество
Камчатский край увеличит поставки рыбной продукции в Узбекистан — Морозова
Делегация Камчатского края находится в Узбекистане с рабочим визитом. Зампред Правительства субъекта РФ посетила пресс-центр Sputnik в Ташкенте, где обсудили сферы взаимодействия республики и российского региона и направления, которые еще предстоит развивать.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Камчатский край удвоит поставки рыбной продукции в Узбекистан. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства Камчатского края РФ Юлия Морозова на пресс-конференции в МПЦ Sputnik Узбекистан
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"Мы уже в этом году поставили 143 тонны рыбной продукции нашему первому партнеру в Узбекистане. До конца года планируем увеличить этот показатель еще в два раза", — отметила заместитель председателя Правительства Камчатского края РФ Юлия Морозова.
По ее словам, на сегодняшний день потребление рыбной продукции в Узбекистане составляет чуть более 3 кг на душу населения, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 12 кг, а в среднем в мире — 20 кг.
"Поэтому мы, конечно, готовы оказать поддержку как в поставках, так и в формировании взгляда на здоровый образ жизни и здоровое питание", — пояснила она.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.