Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье
13:49 23.11.2024 (обновлено: 13:53 23.11.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковЗона кормления коров на ферме
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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На сегодняшний день в Сурхандарьинской области имеются широкие возможности для социально-экономического развития региона, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды. Об этом шла речь на совещании с участием президента.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что в результате системной работы, направленной на развитие регионов, в области также открываются широкие возможности.
Для этого в следующем году в Сурхандарью планируется привлечь $2 млрд инвестиций, обеспечить занятость 425 тысяч человек и довести экспорт до $320 млн.
К примеру, в международной торговой зоне "Айритом" ежемесячно реализуется продукция в среднем на $5 млн. Расширив ее территорию до 150 гектаров, можно реализовать проекты еще на $250 млн.
Китайские инвесторы предлагают вложить $2,7 млрд в медно-серебряные рудники на территории Бабатага и создать 2 тысячи рабочих мест. В результате появится возможность экспортировать готовую продукцию на $600 млн в год.
Территории Вандоб и Чорбог Шерабада богаты запасами полезных ископаемых, таких как вольфрам, уголь, поваренная соль, кварцевый песок. В эти месторождения планируется привлечь $320 млн инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. На территории 50 гектаров в Бандиханском районе планируется открыть филиал Термезской свободной экономической зоны.
Речь также шла о неиспользованных возможностях региона в сельском хозяйстве.
"Природа Байсунского и Узунского районов благоприятна для выращивания ферулы. Предоставление населению 18 тысяч гектаров пастбищных и лесных земель для этих целей обеспечит занятость 4 тысяч человек. На аналогичных пастбищах в Узунском, Шурчинском и Кумкурганском районах можно организовать овцеводческие и скотоводческие комплексы", – говорилось на совещании.
Также было отмечено, что вода, собираемая в 17 коллекторах Музрабада, позволяет выращивать рис почти на 4 тысячах гектаров. Благодаря этому за год будет получено 8,5 тысячи тонн риса, 400 человек будут трудоустроены на постоянной основе, еще 4,5 тысячи – на сезонные работы.
Создание теплиц на 300 гектарах в Кызырыкском районе и виноградников на 1 тысяче гектаров в Алтынсайском районе даст хороший экономический эффект от выращивания востребованной продукции.
На совещании говорилось о том, что будет разработана программа по улучшению условий туризма в Сангардаке, Аманхане, Байсуне и привлечению не менее 1 миллиона туристов.
Хоким Сурхандарьинской области представил планы по использованию подобных возможностей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства дал указания по реализации предпринимательских инициатив, производству готовой продукции на базе месторождений, развитию торговли и услуг.
Было подчеркнуто, что каждая пядь земли, выделяемой для земледелия, должна служить обеспечению занятости населения и продовольственной безопасности.