https://uz.sputniknews.ru/20241123/poleznye-iskopaemye-skotovodstvo-turizm-kakie-esche-proekty-realizuyut-v--surxandare-46775377.html

Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье

Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день в Сурхандарьинской области имеются широкие возможности для социально-экономического развития региона, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды. Об этом шла речь на совещании с участием президента.

2024-11-23T13:49+0500

2024-11-23T13:49+0500

2024-11-23T13:53+0500

сурхандарьинская область

инвестиции

предпринимательство

теплица

рис

ферула

виноградники

пастбище

полезные ископаемые

туризм

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды, сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что в результате системной работы, направленной на развитие регионов, в области также открываются широкие возможности. Для этого в следующем году в Сурхандарью планируется привлечь $2 млрд инвестиций, обеспечить занятость 425 тысяч человек и довести экспорт до $320 млн.К примеру, в международной торговой зоне "Айритом" ежемесячно реализуется продукция в среднем на $5 млн. Расширив ее территорию до 150 гектаров, можно реализовать проекты еще на $250 млн.Китайские инвесторы предлагают вложить $2,7 млрд в медно-серебряные рудники на территории Бабатага и создать 2 тысячи рабочих мест. В результате появится возможность экспортировать готовую продукцию на $600 млн в год.Территории Вандоб и Чорбог Шерабада богаты запасами полезных ископаемых, таких как вольфрам, уголь, поваренная соль, кварцевый песок. В эти месторождения планируется привлечь $320 млн инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. На территории 50 гектаров в Бандиханском районе планируется открыть филиал Термезской свободной экономической зоны.Речь также шла о неиспользованных возможностях региона в сельском хозяйстве. Также было отмечено, что вода, собираемая в 17 коллекторах Музрабада, позволяет выращивать рис почти на 4 тысячах гектаров. Благодаря этому за год будет получено 8,5 тысячи тонн риса, 400 человек будут трудоустроены на постоянной основе, еще 4,5 тысячи – на сезонные работы.Создание теплиц на 300 гектарах в Кызырыкском районе и виноградников на 1 тысяче гектаров в Алтынсайском районе даст хороший экономический эффект от выращивания востребованной продукции.На совещании говорилось о том, что будет разработана программа по улучшению условий туризма в Сангардаке, Аманхане, Байсуне и привлечению не менее 1 миллиона туристов.Хоким Сурхандарьинской области представил планы по использованию подобных возможностей.Глава государства дал указания по реализации предпринимательских инициатив, производству готовой продукции на базе месторождений, развитию торговли и услуг. Было подчеркнуто, что каждая пядь земли, выделяемой для земледелия, должна служить обеспечению занятости населения и продовольственной безопасности.

сурхандарьинская область

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сурхандарьинская область мирзиёев совещание предпринимательство туризм полезные ископаемые теплицы рис ферула виноградники пастбища скотоводство