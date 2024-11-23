Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241123/poleznye-iskopaemye-skotovodstvo-turizm-kakie-esche-proekty-realizuyut-v--surxandare-46775377.html
Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье
Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье
Sputnik Узбекистан
На сегодняшний день в Сурхандарьинской области имеются широкие возможности для социально-экономического развития региона, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды. Об этом шла речь на совещании с участием президента.
2024-11-23T13:49+0500
2024-11-23T13:53+0500
сурхандарьинская область
инвестиции
предпринимательство
теплица
рис
ферула
виноградники
пастбище
полезные ископаемые
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/46/9654676_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_2aee1438d538af525cf1430e0563ea54.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды, сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что в результате системной работы, направленной на развитие регионов, в области также открываются широкие возможности. Для этого в следующем году в Сурхандарью планируется привлечь $2 млрд инвестиций, обеспечить занятость 425 тысяч человек и довести экспорт до $320 млн.К примеру, в международной торговой зоне "Айритом" ежемесячно реализуется продукция в среднем на $5 млн. Расширив ее территорию до 150 гектаров, можно реализовать проекты еще на $250 млн.Китайские инвесторы предлагают вложить $2,7 млрд в медно-серебряные рудники на территории Бабатага и создать 2 тысячи рабочих мест. В результате появится возможность экспортировать готовую продукцию на $600 млн в год.Территории Вандоб и Чорбог Шерабада богаты запасами полезных ископаемых, таких как вольфрам, уголь, поваренная соль, кварцевый песок. В эти месторождения планируется привлечь $320 млн инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. На территории 50 гектаров в Бандиханском районе планируется открыть филиал Термезской свободной экономической зоны.Речь также шла о неиспользованных возможностях региона в сельском хозяйстве. Также было отмечено, что вода, собираемая в 17 коллекторах Музрабада, позволяет выращивать рис почти на 4 тысячах гектаров. Благодаря этому за год будет получено 8,5 тысячи тонн риса, 400 человек будут трудоустроены на постоянной основе, еще 4,5 тысячи – на сезонные работы.Создание теплиц на 300 гектарах в Кызырыкском районе и виноградников на 1 тысяче гектаров в Алтынсайском районе даст хороший экономический эффект от выращивания востребованной продукции.На совещании говорилось о том, что будет разработана программа по улучшению условий туризма в Сангардаке, Аманхане, Байсуне и привлечению не менее 1 миллиона туристов.Хоким Сурхандарьинской области представил планы по использованию подобных возможностей.Глава государства дал указания по реализации предпринимательских инициатив, производству готовой продукции на базе месторождений, развитию торговли и услуг. Было подчеркнуто, что каждая пядь земли, выделяемой для земледелия, должна служить обеспечению занятости населения и продовольственной безопасности.
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/46/9654676_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8050ddeba45a84055bee840877ad612a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сурхандарьинская область мирзиёев совещание предпринимательство туризм полезные ископаемые теплицы рис ферула виноградники пастбища скотоводство
сурхандарьинская область мирзиёев совещание предпринимательство туризм полезные ископаемые теплицы рис ферула виноградники пастбища скотоводство

Полезные ископаемые, скотоводство, туризм: какие еще проекты реализуют в Сурхандарье

13:49 23.11.2024 (обновлено: 13:53 23.11.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковЗона кормления коров на ферме
Зона кормления коров на ферме - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Подписаться
На сегодняшний день в Сурхандарьинской области имеются широкие возможности для социально-экономического развития региона, дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды. Об этом шла речь на совещании с участием президента.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что в результате системной работы, направленной на развитие регионов, в области также открываются широкие возможности.
Для этого в следующем году в Сурхандарью планируется привлечь $2 млрд инвестиций, обеспечить занятость 425 тысяч человек и довести экспорт до $320 млн.
К примеру, в международной торговой зоне "Айритом" ежемесячно реализуется продукция в среднем на $5 млн. Расширив ее территорию до 150 гектаров, можно реализовать проекты еще на $250 млн.
Китайские инвесторы предлагают вложить $2,7 млрд в медно-серебряные рудники на территории Бабатага и создать 2 тысячи рабочих мест. В результате появится возможность экспортировать готовую продукцию на $600 млн в год.
Территории Вандоб и Чорбог Шерабада богаты запасами полезных ископаемых, таких как вольфрам, уголь, поваренная соль, кварцевый песок. В эти месторождения планируется привлечь $320 млн инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. На территории 50 гектаров в Бандиханском районе планируется открыть филиал Термезской свободной экономической зоны.
Речь также шла о неиспользованных возможностях региона в сельском хозяйстве.

"Природа Байсунского и Узунского районов благоприятна для выращивания ферулы. Предоставление населению 18 тысяч гектаров пастбищных и лесных земель для этих целей обеспечит занятость 4 тысяч человек. На аналогичных пастбищах в Узунском, Шурчинском и Кумкурганском районах можно организовать овцеводческие и скотоводческие комплексы", – говорилось на совещании.

Также было отмечено, что вода, собираемая в 17 коллекторах Музрабада, позволяет выращивать рис почти на 4 тысячах гектаров. Благодаря этому за год будет получено 8,5 тысячи тонн риса, 400 человек будут трудоустроены на постоянной основе, еще 4,5 тысячи – на сезонные работы.
Создание теплиц на 300 гектарах в Кызырыкском районе и виноградников на 1 тысяче гектаров в Алтынсайском районе даст хороший экономический эффект от выращивания востребованной продукции.
На совещании говорилось о том, что будет разработана программа по улучшению условий туризма в Сангардаке, Аманхане, Байсуне и привлечению не менее 1 миллиона туристов.
Хоким Сурхандарьинской области представил планы по использованию подобных возможностей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства дал указания по реализации предпринимательских инициатив, производству готовой продукции на базе месторождений, развитию торговли и услуг.
Было подчеркнуто, что каждая пядь земли, выделяемой для земледелия, должна служить обеспечению занятости населения и продовольственной безопасности.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0