https://uz.sputniknews.ru/20241123/shtrafy-i-sroki-v-uzbekistane-ujestochili-nakazanie-za-unichtojenie-jivotnyx-i-rasteniy-46773387.html

Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений

Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана утвердил изменения и дополнения, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.

2024-11-23T11:18+0500

2024-11-23T11:18+0500

2024-11-23T11:21+0500

узбекистан

охрана окружающей среды

закон

рыбалка

штраф

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на усиление охраны животного и растительного мира, сообщает Министерство юстиции республики Узбекистан.Закон вносит изменения и дополнения в правовые документы, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.Так, охота или рыбалка с применением электрического тока, взрывчатых и химических веществ и биологических препаратов будет наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин или ограничением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права либо лишением свободы от 3 до 7 лет. В качестве дополнительного наказания при отягчающих обстоятельствах также вводится наказание в виде лишения определенных прав.Двукратно увеличивается размер штрафов, предусмотренных Кодексом об административной ответственности за нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления иных видов использования животного мира.За умышленное повреждение, потраву или уничтожение деревьев, кустарников или других растений в нарушение установленных требований с применением химических, биологических средств при строительстве, реконструкции зданий, сооружений или иных объектов на своей территории влечет наложение штрафа на граждан от 35 до 50, а на должностных лиц – от 60 до 75 базовых расчетных величин (БРВ).Вместе с тем, ответственность усиливается за воспрепятствование законной деятельности государственного инспектора органов по экологии, а также неисполнение его поручений, что влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц – от 20 до 30 БРВ.

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