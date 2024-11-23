https://uz.sputniknews.ru/20241123/shtrafy-i-sroki-v-uzbekistane-ujestochili-nakazanie-za-unichtojenie-jivotnyx-i-rasteniy-46773387.html
Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений
Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана утвердил изменения и дополнения, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.
2024-11-23T11:18+0500
2024-11-23T11:18+0500
2024-11-23T11:21+0500
узбекистан
охрана окружающей среды
закон
рыбалка
штраф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37256644_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_b10ce3ad9e029c670775e6aa23878745.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на усиление охраны животного и растительного мира, сообщает Министерство юстиции республики Узбекистан.Закон вносит изменения и дополнения в правовые документы, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.Так, охота или рыбалка с применением электрического тока, взрывчатых и химических веществ и биологических препаратов будет наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин или ограничением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права либо лишением свободы от 3 до 7 лет. В качестве дополнительного наказания при отягчающих обстоятельствах также вводится наказание в виде лишения определенных прав.Двукратно увеличивается размер штрафов, предусмотренных Кодексом об административной ответственности за нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления иных видов использования животного мира.За умышленное повреждение, потраву или уничтожение деревьев, кустарников или других растений в нарушение установленных требований с применением химических, биологических средств при строительстве, реконструкции зданий, сооружений или иных объектов на своей территории влечет наложение штрафа на граждан от 35 до 50, а на должностных лиц – от 60 до 75 базовых расчетных величин (БРВ).Вместе с тем, ответственность усиливается за воспрепятствование законной деятельности государственного инспектора органов по экологии, а также неисполнение его поручений, что влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц – от 20 до 30 БРВ.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37256644_122:0:1230:831_1920x0_80_0_0_be8145203849b7db3a20a07cf0eb8cb3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
животный растительный мир рыбалка охота деревья
животный растительный мир рыбалка охота деревья
Штрафы и сроки: в Узбекистане ужесточили наказание за уничтожение животных и растений
11:18 23.11.2024 (обновлено: 11:21 23.11.2024)
Президент Узбекистана утвердил изменения и дополнения, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на усиление охраны животного и растительного мира, сообщает
Министерство юстиции республики Узбекистан.
Закон вносит изменения и дополнения в правовые документы, направленные на усиление ответственности за нарушение правил использования животного и растительного мира.
Так, охота или рыбалка с применением электрического тока, взрывчатых и химических веществ и биологических препаратов будет наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин или ограничением свободы от трех до пяти лет с лишением определенного права либо лишением свободы от 3 до 7 лет. В качестве дополнительного наказания при отягчающих обстоятельствах также вводится наказание в виде лишения определенных прав.
Двукратно увеличивается размер штрафов, предусмотренных Кодексом об административной ответственности за нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления иных видов использования животного мира.
За умышленное повреждение, потраву или уничтожение деревьев, кустарников или других растений в нарушение установленных требований с применением химических, биологических средств при строительстве, реконструкции зданий, сооружений или иных объектов на своей территории влечет наложение штрафа на граждан от 35 до 50, а на должностных лиц – от 60 до 75 базовых расчетных величин (БРВ).
Вместе с тем, ответственность усиливается за воспрепятствование законной деятельности государственного инспектора органов по экологии, а также неисполнение его поручений, что влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц – от 20 до 30 БРВ.