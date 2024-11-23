https://uz.sputniknews.ru/20241123/tashkent-personalnaya-vystavka-ataxana-allabergenova-46730563.html

В Ташкенте открылась "Истина" — персональная выставка Атахана Аллабергенова

В Ташкенте открылась "Истина" — персональная выставка Атахана Аллабергенова

Sputnik Узбекистан

Более 100 произведений живописи, акварели и театральных декораций раскрывают творчество выдающегося художника и сценографа, чьи работы воплощают красоту узбекской природы и богатую театральную историю.

2024-11-23T18:45+0500

2024-11-23T18:45+0500

2024-11-23T18:45+0500

выставка

ташкент

художник

искусство

узбекистан

рисунки

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/15/46727282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1535e34529e1b976c2cb8911c03b5e0c.jpg

В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка выдающегося мастера кисти Атахана Аллабергенова под названием "Истина". Представлены более 100 произведений, включая живопись, акварели, рисунки и театральные декорации, наследие мастера, работы которого вдохновляли театралов и художников на протяжении десятилетий.Художник сценыМногие годы Атахан Аллабергенов посвятил работе в Хорезмском музыкальном театре драмы им. Агахи, где его декорации становились полноценными участниками спектаклей. Реалистичные и яркие, они не только дополняли действие, но и вызывали восхищение театральной общественности. Это искусство, требующее огромной самоотдачи, нашло отражение и в его картинах.Картины, полные жизниВнимание на выставке привлекают акварели и масляные этюды, изображающие уголки Узбекистана. Художник передал атмосферу древних городов, таких как Хива и Ургенч, величественных гор, деревень и людей. Цвета в его работах оживают, создавая мелодию природы: зимние пейзажи погружают в холод, весна пробуждает свежесть, а осень сияет теплым золотом.Наследие мастераАтахан Аллабергенов родился в 1947 году в Туркменистане, учился в Ташкентском театрально-художественном институте им. Островского. За годы своей карьеры он стал главным художником и директором театра, заслужив звание "Заслуженный деятель искусств" и орден "Мехнат шухрати". После его ухода в 2021 году творчество художника продолжает жить в его работах.Выставка "Истина" приглашает гостей не только увидеть красоту узбекской природы и театрального искусства, но и ощутить искренность и тепло, вложенные художником в каждую деталь.Увидеть работы мастера можно в фотогалерее Sputnik Узбекистан.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка ташкент живопись акварель аллабергенов