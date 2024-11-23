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https://uz.sputniknews.ru/20241123/tashkent-personalnaya-vystavka-ataxana-allabergenova-46730563.html
В Ташкенте открылась "Истина" — персональная выставка Атахана Аллабергенова
В Ташкенте открылась "Истина" — персональная выставка Атахана Аллабергенова
Sputnik Узбекистан
Более 100 произведений живописи, акварели и театральных декораций раскрывают творчество выдающегося художника и сценографа, чьи работы воплощают красоту узбекской природы и богатую театральную историю.
2024-11-23T18:45+0500
2024-11-23T18:45+0500
выставка
ташкент
художник
искусство
узбекистан
рисунки
культура
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В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка выдающегося мастера кисти Атахана Аллабергенова под названием "Истина". Представлены более 100 произведений, включая живопись, акварели, рисунки и театральные декорации, наследие мастера, работы которого вдохновляли театралов и художников на протяжении десятилетий.Художник сценыМногие годы Атахан Аллабергенов посвятил работе в Хорезмском музыкальном театре драмы им. Агахи, где его декорации становились полноценными участниками спектаклей. Реалистичные и яркие, они не только дополняли действие, но и вызывали восхищение театральной общественности. Это искусство, требующее огромной самоотдачи, нашло отражение и в его картинах.Картины, полные жизниВнимание на выставке привлекают акварели и масляные этюды, изображающие уголки Узбекистана. Художник передал атмосферу древних городов, таких как Хива и Ургенч, величественных гор, деревень и людей. Цвета в его работах оживают, создавая мелодию природы: зимние пейзажи погружают в холод, весна пробуждает свежесть, а осень сияет теплым золотом.Наследие мастераАтахан Аллабергенов родился в 1947 году в Туркменистане, учился в Ташкентском театрально-художественном институте им. Островского. За годы своей карьеры он стал главным художником и директором театра, заслужив звание "Заслуженный деятель искусств" и орден "Мехнат шухрати". После его ухода в 2021 году творчество художника продолжает жить в его работах.Выставка "Истина" приглашает гостей не только увидеть красоту узбекской природы и театрального искусства, но и ощутить искренность и тепло, вложенные художником в каждую деталь.Увидеть работы мастера можно в фотогалерее Sputnik Узбекистан.
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выставка ташкент живопись акварель аллабергенов
выставка ташкент живопись акварель аллабергенов

В Ташкенте открылась "Истина" — персональная выставка Атахана Аллабергенова

18:45 23.11.2024
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Более 100 произведений живописи, акварели и театральных декораций раскрывают творчество выдающегося художника и сценографа, чьи работы воплощают красоту узбекской природы и богатую театральную историю.
В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка выдающегося мастера кисти Атахана Аллабергенова под названием "Истина". Представлены более 100 произведений, включая живопись, акварели, рисунки и театральные декорации, наследие мастера, работы которого вдохновляли театралов и художников на протяжении десятилетий.

Художник сцены

Многие годы Атахан Аллабергенов посвятил работе в Хорезмском музыкальном театре драмы им. Агахи, где его декорации становились полноценными участниками спектаклей. Реалистичные и яркие, они не только дополняли действие, но и вызывали восхищение театральной общественности. Это искусство, требующее огромной самоотдачи, нашло отражение и в его картинах.

Картины, полные жизни

Внимание на выставке привлекают акварели и масляные этюды, изображающие уголки Узбекистана. Художник передал атмосферу древних городов, таких как Хива и Ургенч, величественных гор, деревень и людей. Цвета в его работах оживают, создавая мелодию природы: зимние пейзажи погружают в холод, весна пробуждает свежесть, а осень сияет теплым золотом.

Наследие мастера

Атахан Аллабергенов родился в 1947 году в Туркменистане, учился в Ташкентском театрально-художественном институте им. Островского. За годы своей карьеры он стал главным художником и директором театра, заслужив звание "Заслуженный деятель искусств" и орден "Мехнат шухрати". После его ухода в 2021 году творчество художника продолжает жить в его работах.
Выставка "Истина" приглашает гостей не только увидеть красоту узбекской природы и театрального искусства, но и ощутить искренность и тепло, вложенные художником в каждую деталь.
Увидеть работы мастера можно в фотогалерее Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Истина: персональная выставка Атахана Аллабергенова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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