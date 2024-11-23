В Ташкенте открылась "Истина" — персональная выставка Атахана Аллабергенова
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Более 100 произведений живописи, акварели и театральных декораций раскрывают творчество выдающегося художника и сценографа, чьи работы воплощают красоту узбекской природы и богатую театральную историю.
В Ташкентском доме фотографии проходит персональная выставка выдающегося мастера кисти Атахана Аллабергенова под названием "Истина". Представлены более 100 произведений, включая живопись, акварели, рисунки и театральные декорации, наследие мастера, работы которого вдохновляли театралов и художников на протяжении десятилетий.
Художник сцены
Многие годы Атахан Аллабергенов посвятил работе в Хорезмском музыкальном театре драмы им. Агахи, где его декорации становились полноценными участниками спектаклей. Реалистичные и яркие, они не только дополняли действие, но и вызывали восхищение театральной общественности. Это искусство, требующее огромной самоотдачи, нашло отражение и в его картинах.
Картины, полные жизни
Внимание на выставке привлекают акварели и масляные этюды, изображающие уголки Узбекистана. Художник передал атмосферу древних городов, таких как Хива и Ургенч, величественных гор, деревень и людей. Цвета в его работах оживают, создавая мелодию природы: зимние пейзажи погружают в холод, весна пробуждает свежесть, а осень сияет теплым золотом.
Наследие мастера
Атахан Аллабергенов родился в 1947 году в Туркменистане, учился в Ташкентском театрально-художественном институте им. Островского. За годы своей карьеры он стал главным художником и директором театра, заслужив звание "Заслуженный деятель искусств" и орден "Мехнат шухрати". После его ухода в 2021 году творчество художника продолжает жить в его работах.
Выставка "Истина" приглашает гостей не только увидеть красоту узбекской природы и театрального искусства, но и ощутить искренность и тепло, вложенные художником в каждую деталь.
Увидеть работы мастера можно в фотогалерее Sputnik Узбекистан.
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