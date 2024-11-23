В 2025 году появится национальный рейтинг театральных коллективов Узбекистана
10:07 23.11.2024 (обновлено: 10:20 23.11.2024)
© Государственный театр юного зрителя УзбекистанаНовый музыкально-сказочный спектакль по пьесе Самуила Маршака "Кошкин дом".
© Государственный театр юного зрителя Узбекистана
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Предложения по развитию театра и сферы искусства в 2025 году были рассмотрены на презентации, состоявшейся с участием президента.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию культуры и искусства, в частности дальнейшей поддержке театров и повышению их значимости в культурной жизни общества, сообщает пресс-служба главы государства.
Этот вопрос был поднят на заседании Республиканского совета по духовности и просвещению, состоявшемся 22 декабря прошлого года. Ответственные лица представили информацию о разработанных мерах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Узбекистане составят рейтинг театров
В Узбекистане составят рейтинг театров
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в 2025–2030 годах планируется создание цикла из 32 спектаклей на темы "Национальный герой" и "Во имя чести и достоинства человека".
"Представлены предложения по поддержке творческого сотрудничества в создании сценических произведений, драматургического и режиссерского дела. В, частности предлагается учредить премии имени Махмудходжи Бехбуди для драматургов и имени Баходира Юлдашева для молодых режиссеров, запустить творческий проект "Нигох" и провести конкурс композиторов по академической музыке", – говорится в сообщении.
Отмечено, что с целью укрепления взаимосвязи культуры, искусства и образования необходимо расширить практические занятия в театрах, наладить размещение заказов на проведение научных исследований, посвященных театру.
В будущем будут созданы школа мастерства для актеров и режиссеров театра, театроведов и искусствоведов. Будут организованы клубы театральных критиков и драматургов с поддержкой их деятельности. Ежегодно госзаказ будут получать и негосударственные театры.
Кроме того, в общеобразовательных и высших учебных заведениях создадут любительские театральные коллективы, между которыми будут проводиться конкурсы. Будет реализована программа "Театр — школа жизни", предусматривающая регулярное посещение театров молодежью.
Со следующего года будет составляться национальный рейтинг театральных коллективов Узбекистана. Здания театров в регионах капитально отремонтируют и модернизируют с применением современных технологий. Государственному музыкальному театру имени Мукими присвоят статус академического.
Кроме того, особое внимание на презентации уделено стимулированию деятелей сферы. С 2025 года заработная плата работников культуры, искусства, информационно-библиотечного и музейного дела будет увеличена.
Материальная заинтересованность сотрудников будет увязана с их показателями эффективности (KPI), учитывающими такие критерии, как оказание культурных услуг населению, особенно гастроли в отдаленных регионах, создание новых произведений и выявление талантливой молодежи.
Также с 2025 года будет значительно увеличена заработная плата работников Национального симфонического оркестра Узбекистана. Коллектив оркестра будет ежегодно создавать новые музыкальные произведения по государственным заказам, будут организованы школы мастерства талантливых дирижеров и оркестровых исполнителей, гастрольные туры оркестра по регионам страны и за рубежом, а также концерты для сотрудников крупных предприятий и организаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Узбекистане составят рейтинг театров
В Узбекистане составят рейтинг театров
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем Президент поручил повышсить уровень образования в сфере культуры и искусства. Поставлены задачи разработать единую систему выявления, отбора, обучения и воспитания талантливой молодежи, обеспечить согласованность учебных планов и программ в системе общего, внешкольного, профессионального и высшего образования, а также в учреждениях культуры и искусства.