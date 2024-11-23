https://uz.sputniknews.ru/20241123/v-promzone-yangi-avlod-realizuyut-47-proektov-obschey-stoimostyu-1375-mlrd--podrobnosti-46781434.html

В промзоне "Янги авлод" реализуют 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд – подробности

В промзоне "Янги авлод" реализуют 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд – подробности

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промзону "Янги авлод". Президенту были представлены некоторые проекты, которые уже реализуются на территории масштабного объекта.

2024-11-23T17:21+0500

2024-11-23T17:21+0500

2024-11-23T17:26+0500

шавкат мирзиёев

янгихаётский район

промышленная зона

проект

экономика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону "Янги авлод" в Янгихаётском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Комплекс, который займет важное место в экономике региона, раскинулся на площади 764 гектара. В настоящее время ведется активная работа по созданию инфраструктуры. В зоне будут реализованы 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство строительных материалов, электротехнической, машиностроительной и химической продукции. Эти предприятия обеспечат создание около 12 тысяч новых рабочих мест.Как отметил Президент, предприятия зоны будут работать в сотрудничестве с ведущими международными брендами, которые планируют выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт.Президенту были представлены некоторые проекты, реализуемые в зоне.Так, китайская компания CAMC Engineering займется управлением зоной, привлечением инвесторов и развитием инфраструктуры. Компания JAC Motors планирует наладить производство коммерческого автотранспорта. Реализация этого проекта стоимостью $135 млн обеспечит 2 тысячи рабочих мест.Совместно с японской компанией Acec Japan будет запущено производство офисной мебели и кресел. Этот проект, стоимость которого составляет 9 млн, создаст рабочие места для 100 человек.Сотрудничество с DP World из Объединенных Арабских Эмиратов направлено на создание транспортно-логистического центра.На территории зоны планируется организовать лаборатории, исследовательские центры, конференц-залы и торговые пространства. Также будет внедрено дуальное обучение, благодаря чему здесь же будет осуществляться подготовка специалистов для промышленных предприятий.Ответственным лицам дано указание уделить особое внимание вопросам локализации, цифровизации и энергосбережения в реализуемых проектах.

янгихаётский район

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