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https://uz.sputniknews.ru/20241123/v-promzone-yangi-avlod-realizuyut-47-proektov-obschey-stoimostyu-1375-mlrd--podrobnosti-46781434.html
В промзоне "Янги авлод" реализуют 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд – подробности
В промзоне "Янги авлод" реализуют 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд – подробности
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промзону "Янги авлод". Президенту были представлены некоторые проекты, которые уже реализуются на территории масштабного объекта.
2024-11-23T17:21+0500
2024-11-23T17:26+0500
шавкат мирзиёев
янгихаётский район
промышленная зона
проект
экономика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону "Янги авлод" в Янгихаётском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Комплекс, который займет важное место в экономике региона, раскинулся на площади 764 гектара. В настоящее время ведется активная работа по созданию инфраструктуры. В зоне будут реализованы 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство строительных материалов, электротехнической, машиностроительной и химической продукции. Эти предприятия обеспечат создание около 12 тысяч новых рабочих мест.Как отметил Президент, предприятия зоны будут работать в сотрудничестве с ведущими международными брендами, которые планируют выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт.Президенту были представлены некоторые проекты, реализуемые в зоне.Так, китайская компания CAMC Engineering займется управлением зоной, привлечением инвесторов и развитием инфраструктуры. Компания JAC Motors планирует наладить производство коммерческого автотранспорта. Реализация этого проекта стоимостью $135 млн обеспечит 2 тысячи рабочих мест.Совместно с японской компанией Acec Japan будет запущено производство офисной мебели и кресел. Этот проект, стоимость которого составляет 9 млн, создаст рабочие места для 100 человек.Сотрудничество с DP World из Объединенных Арабских Эмиратов направлено на создание транспортно-логистического центра.На территории зоны планируется организовать лаборатории, исследовательские центры, конференц-залы и торговые пространства. Также будет внедрено дуальное обучение, благодаря чему здесь же будет осуществляться подготовка специалистов для промышленных предприятий.Ответственным лицам дано указание уделить особое внимание вопросам локализации, цифровизации и энергосбережения в реализуемых проектах.
янгихаётский район
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промзона янги авлод мирзиёев экономика инвестиции
промзона янги авлод мирзиёев экономика инвестиции

В промзоне "Янги авлод" реализуют 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд – подробности

17:21 23.11.2024 (обновлено: 17:26 23.11.2024)
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Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промзону "Янги авлод". Президенту были представлены некоторые проекты, которые уже реализуются на территории масштабного объекта.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону "Янги авлод" в Янгихаётском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Комплекс, который займет важное место в экономике региона, раскинулся на площади 764 гектара. В настоящее время ведется активная работа по созданию инфраструктуры. В зоне будут реализованы 47 проектов общей стоимостью $1,375 млрд в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство строительных материалов, электротехнической, машиностроительной и химической продукции. Эти предприятия обеспечат создание около 12 тысяч новых рабочих мест.
Как отметил Президент, предприятия зоны будут работать в сотрудничестве с ведущими международными брендами, которые планируют выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил строящуюся специальную промышленную зону Янги авлод в Янгихаётском районе столицы. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенту были представлены некоторые проекты, реализуемые в зоне.
Так, китайская компания CAMC Engineering займется управлением зоной, привлечением инвесторов и развитием инфраструктуры. Компания JAC Motors планирует наладить производство коммерческого автотранспорта. Реализация этого проекта стоимостью $135 млн обеспечит 2 тысячи рабочих мест.
Совместно с японской компанией Acec Japan будет запущено производство офисной мебели и кресел. Этот проект, стоимость которого составляет 9 млн, создаст рабочие места для 100 человек.
Сотрудничество с DP World из Объединенных Арабских Эмиратов направлено на создание транспортно-логистического центра.
На территории зоны планируется организовать лаборатории, исследовательские центры, конференц-залы и торговые пространства. Также будет внедрено дуальное обучение, благодаря чему здесь же будет осуществляться подготовка специалистов для промышленных предприятий.

"За последние годы наш ВВП вырос вдвое и достиг 110 миллиардов долларов. Теперь мы ставим цель довести этот показатель до 200 миллиардов долларов. Без создания всех условий для инвесторов и полной поддержки проектов этого результата нам не достичь. Ташкент должен стать образцом в этом направлении", — подчеркнул Президент.

Ответственным лицам дано указание уделить особое внимание вопросам локализации, цифровизации и энергосбережения в реализуемых проектах.
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