"Яшил макон": Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду
15:22 23.11.2024 (обновлено: 15:23 23.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
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За мероприятием через видеосвязь наблюдала общественность Республики Каракалпакстан и областей. Там также были посажены деревья.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон", сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Стартовавший по инициативе главы государства три года назад общенациональный проект "Яшил макон" сегодня превратился в настоящее народное движение. И Президент подает в этом личный пример. В предыдущие годы он сажал саженцы в Новом Ташкенте, Сергелийском и Чиланзарском районах.
В этом году в Бектемирском районе столицы вдоль Ташкентской кольцевой дороги заложен зеленый пояс. Для этого выделено 100 гектаров земли, за два года будет посажено 100 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Для их орошения созданы 3 искусственных водоема и 12 колодцев.
Как известно, в проекте "Яшил макон" поставлена цель довести уровень озеленения городов до 30%, в частности, создать вокруг них зеленые пояса. Эта территория вдоль кольцевой дороги станет частью Ташкентского зеленого пояса. Здесь же будет создана естественная лесная экосистема.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон"
Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства побеседовал с представителями общественности и иностранными дипломатами, выразил благодарность за вклад в эту благородную инициативу.
"Эта традиция глубоко укоренилась в нашем народе. Мы называем природу "матерью", с почтением относимся к земле и воде. Сегодня, на фоне актуальных экологических проблем, эта истина становится особенно очевидной. Именно поэтому был инициирован проект "Яшил макон", а следующий год объявлен годом охраны окружающей среды. Теперь важно, чтобы эти инициативы получили широкое распространение и глубоко укоренились, особенно среди молодежи. Каждая семья, каждое предприятие должны внести свой вклад в сохранение природы", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
За мероприятием через видеосвязь наблюдала общественность Республики Каракалпакстан и областей. Там также были посажены деревья.
В этом осеннем сезоне в рамках проекта "Яшил макон" планируется посадить 80 миллионов саженцев деревьев и кустарников.
Весной было посажено 138 миллионов саженцев. Министерства и хокимияты создали 257 парков. Вокруг крупных промышленных предприятий и мусорных полигонов также высаживаются деревья, создаются зеленые пояса.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон"
Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целом за последние три года по стране высажено 646 миллионов саженцев деревьев и кустарников. В Приаралье площадь зеленых насаждений превысила 2 миллиона гектаров.