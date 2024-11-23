https://uz.sputniknews.ru/20241123/yashil-makon-shavkat-mirziyoev-posadil-derevo-v-novom-sadu-46778410.html

"Яшил макон": Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду

"Яшил макон": Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду

Sputnik Узбекистан

За мероприятием через видеосвязь наблюдала общественность Республики Каракалпакстан и областей. Там также были посажены деревья.

2024-11-23T15:22+0500

2024-11-23T15:22+0500

2024-11-23T15:23+0500

шавкат мирзиёев

узбекистан

яшил макон

деревья

ташкент

озеленение

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон", сообщает пресс-служба узбекского лидера.Стартовавший по инициативе главы государства три года назад общенациональный проект "Яшил макон" сегодня превратился в настоящее народное движение. И Президент подает в этом личный пример. В предыдущие годы он сажал саженцы в Новом Ташкенте, Сергелийском и Чиланзарском районах.В этом году в Бектемирском районе столицы вдоль Ташкентской кольцевой дороги заложен зеленый пояс. Для этого выделено 100 гектаров земли, за два года будет посажено 100 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Для их орошения созданы 3 искусственных водоема и 12 колодцев.Как известно, в проекте "Яшил макон" поставлена цель довести уровень озеленения городов до 30%, в частности, создать вокруг них зеленые пояса. Эта территория вдоль кольцевой дороги станет частью Ташкентского зеленого пояса. Здесь же будет создана естественная лесная экосистема.Глава государства побеседовал с представителями общественности и иностранными дипломатами, выразил благодарность за вклад в эту благородную инициативу.За мероприятием через видеосвязь наблюдала общественность Республики Каракалпакстан и областей. Там также были посажены деревья. В этом осеннем сезоне в рамках проекта "Яшил макон" планируется посадить 80 миллионов саженцев деревьев и кустарников.Весной было посажено 138 миллионов саженцев. Министерства и хокимияты создали 257 парков. Вокруг крупных промышленных предприятий и мусорных полигонов также высаживаются деревья, создаются зеленые пояса.В целом за последние три года по стране высажено 646 миллионов саженцев деревьев и кустарников. В Приаралье площадь зеленых насаждений превысила 2 миллиона гектаров.

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