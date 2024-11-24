https://uz.sputniknews.ru/20241124/kto-vozglavil-slujbu-gosbezopasnosti-uzbekistana-46785379.html
Кто возглавил Службу госбезопасности Узбекистана
Кто возглавил Службу госбезопасности Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В руководстве СГБ на основании указов главы республики произошли кадровые перестановки.
2024-11-24T11:00+0500
2024-11-24T11:00+0500
2024-11-24T11:00+0500
узбекистан
сгб
назначение
общество
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Генерал-лейтенанта Баходира Курбанова назначили на пост председателя Службы госбезопасности Узбекистана, сообщает пресс-служба СГБ.До назначения он занимал пост министра обороны республики.Предыдущего главу СГБ генерала-лейтенанта Абдусалома Азизова, который возглавлял службу с февраля 2019, перевели в Совет безопасности при президенте.На церемонии назначения нового главы СГБ отметили достижения Абдусалома Азизова на этом посту, его вклад в развитие системы госбезопасности.Также Баходир Курбанов указал на заслуги Азизова в обновлении спецслужбы и воспитании новых кадров системы СГБ.В свою очередь, Абдусалом Азизов подчеркнул, что готов преданно служить стране и президенту на новом посту.Данные кадровые перестановки осуществляются на основании указов главы Узбекистана.
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узбекистан сгб руководство кадровые перестановки
узбекистан сгб руководство кадровые перестановки
Кто возглавил Службу госбезопасности Узбекистана
В руководстве СГБ на основании указов главы республики произошли кадровые перестановки.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Генерал-лейтенанта Баходира Курбанова назначили на пост председателя Службы госбезопасности Узбекистана, сообщает
пресс-служба СГБ.
До назначения он занимал пост министра обороны республики.
Предыдущего главу СГБ генерала-лейтенанта Абдусалома Азизова, который возглавлял службу с февраля 2019, перевели в Совет безопасности при президенте.
На церемонии назначения нового главы СГБ отметили достижения Абдусалома Азизова на этом посту, его вклад в развитие системы госбезопасности.
Также Баходир Курбанов указал на заслуги Азизова в обновлении спецслужбы и воспитании новых кадров системы СГБ.
В свою очередь, Абдусалом Азизов подчеркнул, что готов преданно служить стране и президенту на новом посту.
Данные кадровые перестановки осуществляются на основании указов главы Узбекистана.