https://uz.sputniknews.ru/20241124/kto-vozglavil-slujbu-gosbezopasnosti-uzbekistana-46785379.html

Кто возглавил Службу госбезопасности Узбекистана

Кто возглавил Службу госбезопасности Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В руководстве СГБ на основании указов главы республики произошли кадровые перестановки.

2024-11-24T11:00+0500

2024-11-24T11:00+0500

2024-11-24T11:00+0500

узбекистан

сгб

назначение

общество

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Генерал-лейтенанта Баходира Курбанова назначили на пост председателя Службы госбезопасности Узбекистана, сообщает пресс-служба СГБ.До назначения он занимал пост министра обороны республики.Предыдущего главу СГБ генерала-лейтенанта Абдусалома Азизова, который возглавлял службу с февраля 2019, перевели в Совет безопасности при президенте.На церемонии назначения нового главы СГБ отметили достижения Абдусалома Азизова на этом посту, его вклад в развитие системы госбезопасности.Также Баходир Курбанов указал на заслуги Азизова в обновлении спецслужбы и воспитании новых кадров системы СГБ.В свою очередь, Абдусалом Азизов подчеркнул, что готов преданно служить стране и президенту на новом посту.Данные кадровые перестановки осуществляются на основании указов главы Узбекистана.

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