https://uz.sputniknews.ru/20241124/mirziyoevu-ozvuchili-plany-texnoparka-yangixayot-46785714.html

Проекты, рабочие места, дуальное обучение: Мирзиёеву озвучили планы технопарка "Янгихаёт"

Проекты, рабочие места, дуальное обучение: Мирзиёеву озвучили планы технопарка "Янгихаёт"

Sputnik Узбекистан

В настоящее время здесь введены в эксплуатацию 8 предприятий с общим объемом инвестиций в размере $101 млн, создано 520 рабочих мест.

2024-11-24T12:10+0500

2024-11-24T12:10+0500

2024-11-24T12:10+0500

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узбекистан

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шавкат мирзиёев

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рабочие места

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В индустриальном технопарке "Янгихаёт" в Ташкенте планируют реализовать 46 проектов общей стоимостью $386 млн. Об этом стало известно в ходе посещения технопарка Шавкатом Мирзиёевым.Например, ООО "Almerro Group" производит кондитерскую продукцию под брендом "Krember". Для этого выделили 3 гектара земли, а в проект инвестировали $22 млн. Установили современное оборудование из Италии, Испании и Турции. Предприятие планирует ежегодно выпускать 80 видов кондитерских изделий на сумму 320 млрд сумов, из которых 15-20% будет экспортировать в Китай и страны СНГ.Компания "Vera Modern Electrical", реализовавшая проект стоимостью $21 млн, производит 600 видов кабельно-проводниковой продукции. Предприятие обладает экспортным потенциалом в $4 млн. Кроме того, 35-40% продукции нацелены на внутренний рынок, а уровень локализации достигает 70%.Глава республики ознакомился с проектом строительства готовых зданий для производственных нужд. В технопарке компания Mimar Group построила двухэтажный комплекс, который реализуют малым предприятиям и ремесленникам на условиях рассрочки. Каждое здание оснащено отдельными производственными и выставочными площадями.На сегодняшний день в таких зданиях уже начали работу 4 предприятия с общим объемом инвестиций в $3 млн. Они производят двери и окна, текстильную продукцию, строительные профили и солнечные панели.В планах технопарка:За последние десять месяцев в Янгихаётском районе трудоустроили более 3 тыс. человек, а 6 тыс. граждан зарегистрировали в качестве самозанятых.

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