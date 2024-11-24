Проекты, рабочие места, дуальное обучение: Мирзиёеву озвучили планы технопарка "Янгихаёт"
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В настоящее время здесь введены в эксплуатацию 8 предприятий с общим объемом инвестиций в размере $101 млн, создано 520 рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В индустриальном технопарке "Янгихаёт" в Ташкенте планируют реализовать 46 проектов общей стоимостью $386 млн. Об этом стало известно в ходе посещения технопарка Шавкатом Мирзиёевым.
“В Янгихаётском районе проживает свыше 184 тысяч человек. За последние годы здесь построено множество новых жилых домов. Для обеспечения жителей новых кварталов рабочими местами предпринимаются активные меры. Одной из таких мер стал технопарк "Янгихаёт", созданный на основании постановления президента от 4 февраля 2021 года. Для технопарка выделено 110 гектаров земли. В настоящее время введены в эксплуатацию 8 предприятий с общим объемом инвестиций в размере 101 миллиона долларов, создано 520 рабочих мест”, — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.
Например, ООО "Almerro Group" производит кондитерскую продукцию под брендом "Krember". Для этого выделили 3 гектара земли, а в проект инвестировали $22 млн. Установили современное оборудование из Италии, Испании и Турции. Предприятие планирует ежегодно выпускать 80 видов кондитерских изделий на сумму 320 млрд сумов, из которых 15-20% будет экспортировать в Китай и страны СНГ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Компания "Vera Modern Electrical", реализовавшая проект стоимостью $21 млн, производит 600 видов кабельно-проводниковой продукции. Предприятие обладает экспортным потенциалом в $4 млн. Кроме того, 35-40% продукции нацелены на внутренний рынок, а уровень локализации достигает 70%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Условия, созданные для предпринимателей в последние годы, дают свои результаты. Наши бизнесмены производят разнообразную и качественную продукцию. Эти возможности мы будем ежегодно расширять. Ведь предприниматель — это фундамент экономики, опора государства”, — подчеркнул Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил индустриальный технопарк "Янгихаёт" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики ознакомился с проектом строительства готовых зданий для производственных нужд. В технопарке компания Mimar Group построила двухэтажный комплекс, который реализуют малым предприятиям и ремесленникам на условиях рассрочки. Каждое здание оснащено отдельными производственными и выставочными площадями.
На сегодняшний день в таких зданиях уже начали работу 4 предприятия с общим объемом инвестиций в $3 млн. Они производят двери и окна, текстильную продукцию, строительные профили и солнечные панели.
В планах технопарка:
Реализация 46 проектов общей стоимостью $386 млн долларов в таких направлениях, как производство строительных материалов, электротехника, логистика и услуги, текстильная и пищевая промышленность. Для подготовки кадров внедрят дуальное обучение;
К 2025 году запустить 37 проектов на сумму $235 млн, а к 2026 году — 1 проект стоимостью $50 млн. В результате будет создано 10 тыс. рабочих мест и обеспечен экспортный потенциал на сумму $35 млн.
За последние десять месяцев в Янгихаётском районе трудоустроили более 3 тыс. человек, а 6 тыс. граждан зарегистрировали в качестве самозанятых.