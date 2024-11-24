https://uz.sputniknews.ru/20241124/soldat-vsu-uchat-strelyat-po-video-s-youtube-46787092.html

Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube

Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube

Sputnik Узбекистан

Пленный рассказал, как получил указание от начальника штаба обучаться самостоятельно.

2024-11-24T13:20+0500

2024-11-24T13:20+0500

2024-11-24T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного Владимира Молозина.Молозина 1983 года рождения, жителя Полтавской области, с гипертонией второй степени мобилизовали в 152 бригаду ВСУ и отправили в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагалась около населенного пункта Конотоп.По его словам, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод.Также он уточнил, что из вооружения у него было только автомат.

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