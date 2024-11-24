https://uz.sputniknews.ru/20241124/soldat-vsu-uchat-strelyat-po-video-s-youtube-46787092.html
Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube
Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube
Sputnik Узбекистан
Пленный рассказал, как получил указание от начальника штаба обучаться самостоятельно.
2024-11-24T13:20+0500
2024-11-24T13:20+0500
2024-11-24T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного Владимира Молозина.Молозина 1983 года рождения, жителя Полтавской области, с гипертонией второй степени мобилизовали в 152 бригаду ВСУ и отправили в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагалась около населенного пункта Конотоп.По его словам, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод.Также он уточнил, что из вооружения у него было только автомат.
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всу солдаты обучение
Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube
Пленный рассказал, как получил указание от начальника штаба обучаться самостоятельно.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube, сообщает РИА Новости
со ссылкой на военнопленного Владимира Молозина.
Молозина 1983 года рождения, жителя Полтавской области, с гипертонией второй степени мобилизовали в 152 бригаду ВСУ и отправили в Польшу на обучение. На Украине база обучения военных располагалась около населенного пункта Конотоп.
По его словам, служил он на должности пулеметчика, после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод.
"Мы спросили у начальника штаба: "С чего? Как? Обучение какое-то?", если нас поставили уже на эту должность, он сказал: "Посмотрите в YouTube, там все рассказывают"… сказали посмотреть СПГ-9 (СПГ-9 "Копьё" — советский станковый противотанковый гранатомет.— прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Также он уточнил, что из вооружения у него было только автомат.