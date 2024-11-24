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https://uz.sputniknews.ru/20241124/xudojniki-iz-uzbekistana-i-rossii-predstavili-svoi-kartiny-v-moskve-46790527.html
Художники из Узбекистана и России представили свои картины в Москве — фото
Художники из Узбекистана и России представили свои картины в Москве — фото
Sputnik Узбекистан
Большинство работ мастера живописи двух стран создали на совместных пленэрах.
2024-11-24T18:11+0500
2024-11-24T18:11+0500
культура
сотрудничество
художники
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россия
выставка
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общество
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В выставочном зале Московского союза художников прошла Международная выставка "Арт-Диалог: встреча культур России и Узбекистана".Основная цель выставки – показать творческое многообразие и преемственность, общность художественных традиций, уникальность и глубину культур двух стран.Большинство работ создали на совместных пленэрах. Каждый автор обладает своим неповторимым стилем, в то же время являясь продолжателем культурных традиций. Здесь также можно было увидеть уникальные картины из частных коллекций художников, работавших в республике в 70-80-90-е годы. В экспозиции представили более 150 работ из разных регионов Узбекистана и России.Наполненную солнцем Центральной Азии палитру мастера живописи переносят на тихие улочки провинциальных русских городов, создавая творческий мост между культурными центрами Азии и России. Очарование русской старины перекликается с колоритными узкими улочками горного кишлака, с его глинобитными домиками и цветущими садами. А история, запечатленная в храмах и купеческих домиках древних русских городов, встречается с историей куполов и минаретов Бухары, Самарканда, Хивы.Организаторы мероприятия — Московский союз художников, Региональное отделение Союза художников России по Московской области, Академия художеств Узбекистана, Комиссия по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ при поддержке Общероссийского объединения корейцев.
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художники узбекистан россия картины москва
художники узбекистан россия картины москва

Художники из Узбекистана и России представили свои картины в Москве — фото

18:11 24.11.2024
© Марина Любимова член СХ РоссииМеждународная выставка "Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан"
Международная выставка Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2024
Международная выставка "Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан"
© Марина Любимова член СХ России
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Большинство работ мастера живописи двух стран создали на совместных пленэрах.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В выставочном зале Московского союза художников прошла Международная выставка "Арт-Диалог: встреча культур России и Узбекистана".
Основная цель выставки – показать творческое многообразие и преемственность, общность художественных традиций, уникальность и глубину культур двух стран.
© Марина Любимова член СХ РоссииМеждународная выставка "Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан"
Международная выставка Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2024
Международная выставка "Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан"
© Марина Любимова член СХ России
Большинство работ создали на совместных пленэрах. Каждый автор обладает своим неповторимым стилем, в то же время являясь продолжателем культурных традиций. Здесь также можно было увидеть уникальные картины из частных коллекций художников, работавших в республике в 70-80-90-е годы. В экспозиции представили более 150 работ из разных регионов Узбекистана и России.
Наполненную солнцем Центральной Азии палитру мастера живописи переносят на тихие улочки провинциальных русских городов, создавая творческий мост между культурными центрами Азии и России. Очарование русской старины перекликается с колоритными узкими улочками горного кишлака, с его глинобитными домиками и цветущими садами. А история, запечатленная в храмах и купеческих домиках древних русских городов, встречается с историей куполов и минаретов Бухары, Самарканда, Хивы.
© Марина Любимова член СХ РоссииМеждународная выставка "Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан"
Международная выставка Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2024
Международная выставка "Арт-Диалог: встреча культур. Россия - Узбекистан"
© Марина Любимова член СХ России
Организаторы мероприятия — Московский союз художников, Региональное отделение Союза художников России по Московской области, Академия художеств Узбекистана, Комиссия по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ при поддержке Общероссийского объединения корейцев.
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