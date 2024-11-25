https://uz.sputniknews.ru/20241125/eek-proverit-soblyudenie-norm-eaes-o-estestvennyx-monopoliyax-46797163.html

ЕЭК проверит соблюдение норм ЕАЭС о естественных монополиях

ЕЭК проверит соблюдение норм ЕАЭС о естественных монополиях

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили дальнейшую работу по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий. Не исключено, что в Договор о ЕАЭС могут внести изменения для их уточнения

2024-11-25T12:05+0500

2024-11-25T12:05+0500

2024-11-25T12:05+0500

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мониторинг

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В 2025 году Евразийская экономическая комиссия проведет мониторинг реализации положений Договора о ЕАЭС в части естественных монополий, сообщает пресс-служба ЕЭК.Такое решение приняли на 29-ом заседании Консультативного комитета по естественным монополиям под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.Участники заседания одобрили общий формат и алгоритм совместных действий по проведению мониторинга с использованием количественных и качественных показателей.Они применяются для оценки соблюдения принципов которыми руководствуются страны Союза при регулировании деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Договором о ЕАЭС.Консультативный комитет одобрил структуру аналитического отчета по вопросам естественных монополий. Документ планируют представить Высшему евразийскому экономическому совету в первом полугодии 2025 года, добавили в пресс-службе. Стороны также обсудили дальнейшую работу по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий. Не исключено, что в Договор о ЕАЭС могут внести изменения для их уточнения.

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