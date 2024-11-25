https://uz.sputniknews.ru/20241125/kitayskiy-eksimbank-otkryl-regionalnyy-ofis-v-tashkente-46802204.html

Китайский Эксимбанк открыл региональный офис в Ташкенте

Китайский Эксимбанк открыл региональный офис в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Представительство будет координировать деятельность банка в восьми странах ЦА и Кавказа

2024-11-25T16:42+0500

2024-11-25T16:42+0500

2024-11-25T16:42+0500

экономика

узбекистан

китай

банк

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане открылось представительство Экспортно-импортного банка Китая, сообщает пресс-служба МИПТ.Региональный офис в Ташкенте охватит деятельность банка в 8 странах, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию.Благодаря постоянной поддержке Эксимбанка, в Узбекистане реализовали свыше пятидесяти проектов в таких ключевых отраслях, как химическая промышленность, энергетика, транспорт, IT, сельское и водное хозяйство, общей стоимостью более $3 млрд.Напомним, что Центральный банк Узбекистана аккредитовал Эксимбанк Китая в конце сентября этого года.Для справки: Эксимбанк Китая, основанный в 1994 году, является государственным политическим банком, цель которого — поддерживать внешнюю торговлю, инвестиции и международное экономическое сотрудничество КНР. Банк имеет 32 отделения в Китае и представительство в Гонконге. Кроме того, у банка есть офисы в Париже и представительства в Южной, Восточной, Северной и Западной Африке, Южной Америке, а также России.Экспортно-импортный банк Китая — ключевой источник финансирования инфраструктурных проектов и проектов развития в Центральной Азии, особенно связанных с инициативой “Один пояс, один путь”.

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