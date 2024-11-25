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https://uz.sputniknews.ru/20241125/komu-iz-uzbekistantsev-okajut-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch-46800106.html
Кому из узбекистанцев окажут бесплатную юридическую помощь
Кому из узбекистанцев окажут бесплатную юридическую помощь
Sputnik Узбекистан
Соответствующий порядок утвердило правительство республики
2024-11-25T14:22+0500
2024-11-25T14:32+0500
узбекистан
узбекистанцы
юрист
помощь
общество
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке привлечения и оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счет государства, сообщает Минюст.Юридическую помощь за счет государства предоставят:Для получения юридической помощи за счет государства физическим лицам нужно обратиться отделы юстиции в устной, письменной или электронной форме по принципу экстерриториальности.
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узбекистанцы юридическая помощь
узбекистанцы юридическая помощь

Кому из узбекистанцев окажут бесплатную юридическую помощь

14:22 25.11.2024 (обновлено: 14:32 25.11.2024)
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Соответствующий порядок утвердило правительство республики.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке привлечения и оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счет государства, сообщает Минюст.
Юридическую помощь за счет государства предоставят:
малообеспеченным лицам (истцы или ответчики по гражданским делам, заявители по административным делам, лица, совершившие административные правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде административного ареста, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые по уголовным делам, осужденные);
лицам с психическими расстройствами, получающим соответствующую помощь;
физлицам, обратившимся в суд в связи с несоблюдением их прав, нарушением равноправия женщин и мужчин;
подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по уголовному делу, по которому присутствие адвоката обязательно.
Для получения юридической помощи за счет государства физическим лицам нужно обратиться отделы юстиции в устной, письменной или электронной форме по принципу экстерриториальности.
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