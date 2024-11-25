https://uz.sputniknews.ru/20241125/komu-iz-uzbekistantsev-okajut-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch-46800106.html

Кому из узбекистанцев окажут бесплатную юридическую помощь

Кому из узбекистанцев окажут бесплатную юридическую помощь

Sputnik Узбекистан

Соответствующий порядок утвердило правительство республики

2024-11-25T14:22+0500

2024-11-25T14:22+0500

2024-11-25T14:32+0500

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке привлечения и оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счет государства, сообщает Минюст.Юридическую помощь за счет государства предоставят:Для получения юридической помощи за счет государства физическим лицам нужно обратиться отделы юстиции в устной, письменной или электронной форме по принципу экстерриториальности.

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