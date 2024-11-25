https://uz.sputniknews.ru/20241125/minsk-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-46798813.html

В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

Участники планируют обсудить семь вопросов, включая информацию о деятельности Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ в 2020–2023 годах

2024-11-25T13:12+0500

2024-11-25T13:12+0500

2024-11-25T13:12+0500

заседание

снг

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 28 ноября в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В повестке — 7 вопросов.Помимо этого, члены СППП рассмотрят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, согласуют кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси, которые пройдут 26 января 2025-го.Предыдущее заседание Совета постоянных полномочных представителей состоялось 30 октября этого года в столице Беларуси.

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