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В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
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Участники планируют обсудить семь вопросов, включая информацию о деятельности Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ в 2020–2023 годах
2024-11-25T13:12+0500
2024-11-25T13:12+0500
2024-11-25T13:12+0500
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 28 ноября в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В повестке — 7 вопросов.Помимо этого, члены СППП рассмотрят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, согласуют кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси, которые пройдут 26 января 2025-го.Предыдущее заседание Совета постоянных полномочных представителей состоялось 30 октября этого года в столице Беларуси.
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снг заседание
В Минске пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ — дата, что в повестке
Участники планируют обсудить семь вопросов, включая информацию о деятельности Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в 2020 – 2023 годы.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 28 ноября в столице Беларуси, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“28 ноября 2024 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
“Постпреды заслушают информацию о деятельности Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в 2020–2023 годы, проанализируют работу Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств в 2019–2023 годы, ознакомятся с информацией о проведении Дельфийских игр СНГ и перспективами реализации проекта на период до 2030 года”, — говорится в сообщении.
Помимо этого, члены СППП рассмотрят ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, согласуют кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси, которые пройдут 26 января 2025-го.
Предыдущее заседание Совета постоянных полномочных представителей состоялось 30 октября этого года в столице Беларуси.