Образование, культура: в пресс-центре Sputnik расскажут о сотрудничестве Узбекистана и РФ
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь пойдет о перспективах взаимодействия между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской.
Спикер расскажет о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.
К участию приглашаются журналисты.
Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.