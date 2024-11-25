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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241125/obrazovanie-kultura-v-press-tsentre-sputnik-rasskajut-o-sotrudnichestve-uzbekistana-i-rf-46803708.html
Образование, культура: в пресс-центре Sputnik расскажут о сотрудничестве Узбекистана и РФ
Образование, культура: в пресс-центре Sputnik расскажут о сотрудничестве Узбекистана и РФ
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о перспективах взаимодействия между двумя странами
2024-11-25T18:45+0500
2024-11-25T18:45+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
сотрудничество
россотрудничество
образование
культура
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской. Спикер расскажет о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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узбекистан рф сотрудничество образование культура
узбекистан рф сотрудничество образование культура

Образование, культура: в пресс-центре Sputnik расскажут о сотрудничестве Узбекистана и РФ

18:45 25.11.2024
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь пойдет о перспективах взаимодействия между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской.
Спикер расскажет о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.
К участию приглашаются журналисты.
Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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