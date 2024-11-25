https://uz.sputniknews.ru/20241125/obrazovanie-kultura-v-press-tsentre-sputnik-rasskajut-o-sotrudnichestve-uzbekistana-i-rf-46803708.html

Образование, культура: в пресс-центре Sputnik расскажут о сотрудничестве Узбекистана и РФ

Образование, культура: в пресс-центре Sputnik расскажут о сотрудничестве Узбекистана и РФ

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о перспективах взаимодействия между двумя странами

2024-11-25T18:45+0500

2024-11-25T18:45+0500

2024-11-25T18:45+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

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россотрудничество

образование

культура

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 27 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской. Спикер расскажет о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.

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