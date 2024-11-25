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Почему в холод тянет на вредную еду

Почему в холод тянет на вредную еду

Sputnik Узбекистан

Диетолог объяснила, как сезон влияет на рацион

2024-11-25T22:04+0500

2024-11-25T22:04+0500

2024-11-25T22:04+0500

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"Зажировка" к зиме свойственна не только диким кошкам — манулам. Человек, как часть природы, тоже генетически предрасположен в холодное время года потреблять больше высококалорийной пищи, объяснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Она также добавила, что одной из причин является сокращение светового дня.По словам врача, сложно повлиять на плохую погоду, зато можно взять под контроль свой рацион. Для этого достаточно соблюдать ряд простых правил:За счет такого полноценного набора организм получает чувство насыщения. И это важно не только в плохую погоду, резюмировала специалист.

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