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Почему в холод тянет на вредную еду
Почему в холод тянет на вредную еду
Sputnik Узбекистан
Диетолог объяснила, как сезон влияет на рацион
2024-11-25T22:04+0500
2024-11-25T22:04+0500
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"Зажировка" к зиме свойственна не только диким кошкам — манулам. Человек, как часть природы, тоже генетически предрасположен в холодное время года потреблять больше высококалорийной пищи, объяснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Она также добавила, что одной из причин является сокращение светового дня.По словам врача, сложно повлиять на плохую погоду, зато можно взять под контроль свой рацион. Для этого достаточно соблюдать ряд простых правил:За счет такого полноценного набора организм получает чувство насыщения. И это важно не только в плохую погоду, резюмировала специалист.
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холод еда диетолог
холод еда диетолог

Почему в холод тянет на вредную еду

22:04 25.11.2024
© Depositphotos / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
© Depositphotos / Cookelma
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Диетолог объяснила, как сезон влияет на рацион.
"Зажировка" к зиме свойственна не только диким кошкам — манулам. Человек, как часть природы, тоже генетически предрасположен в холодное время года потреблять больше высококалорийной пищи, объяснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

"Когда холод, требуется больше энергии, которая расходуется на обогрев. Все животные стараются в холодный период набрать жирка, и человеку хочется именно вот такой согревающей, высокоэнергетической пищи, чтобы выработалось максимальное количество гормонов удовольствия. Для чего? Для того, чтобы опять же набрать вес, быть энергичными, чтобы поддерживать свое благополучное существование", — пояснила специалист.

Она также добавила, что одной из причин является сокращение светового дня.

"С уменьшением светового дня портиться настроение, наступает хандра: отпуск закончился, впереди для многих слякотная зима, хочется больше спать, вырабатывается больше мелатонина — гормона сна, а гормонов удовольствия становится меньше. Опять же не хватает солнца и витамина D, щитовидная железа уже не так работает. Соответственно человек хочет поднять уровень гормона удовольствия за счет высокоэнергетических, быстрых и сладких углеводов. Он, естественно, начинает искать именно вот такую еду, главное, чтобы она была тепленькая, со специями, чтобы усилить кровообращение. Это заложено природой", — сказала Соломатина.

По словам врача, сложно повлиять на плохую погоду, зато можно взять под контроль свой рацион. Для этого достаточно соблюдать ряд простых правил:
согрейтесь, прежде чем есть;
важно также обеспечить стабильное чувство насыщения, с чем лучше всего справляется белок.
необходимо есть мясо, рыбу, морепродукты, способные обеспечить организм витамином D;
чтобы получать долгосрочные запасы энергии, нужны крахмалистые продукты: злаки, крупы, макароны, хлеб;
обязательно стоит употреблять в холодное время года овощи и фрукты.
За счет такого полноценного набора организм получает чувство насыщения. И это важно не только в плохую погоду, резюмировала специалист.
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