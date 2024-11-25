Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241125/press-tsentr-sputnik-sotrudnichestvo-uzbekistana-s-volgogradskoy-oblastyu-46801349.html
В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана с Волгоградской областью
В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана с Волгоградской областью
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации
2024-11-25T15:37+0500
2024-11-25T15:37+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44456232a85c226eb4ee2bcfa8763fd.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ.Участники:Они расскажут о том, с чем приехали волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2a0d2c910c6e33297c143d14b30b9b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия сотрудничество
узбекистан россия сотрудничество

В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана с Волгоградской областью

15:37 25.11.2024
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Речь пойдет о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ.
Участники:
директор АНО "Центр поддержки экспорта Волгоградской области" Виктория Афанасова;
и.о. начальника Управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области РФ Елена Попова.
Они расскажут о том, с чем приехали волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0