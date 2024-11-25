В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана с Волгоградской областью
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь пойдет о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ.
Участники:
директор АНО "Центр поддержки экспорта Волгоградской области" Виктория Афанасова;
и.о. начальника Управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области РФ Елена Попова.
Они расскажут о том, с чем приехали волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.