https://uz.sputniknews.ru/20241125/press-tsentr-sputnik-sotrudnichestvo-uzbekistana-s-volgogradskoy-oblastyu-46801349.html

В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана с Волгоградской областью

В пресс-центре Sputnik обсудят сотрудничество Узбекистана с Волгоградской областью

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации

2024-11-25T15:37+0500

2024-11-25T15:37+0500

2024-11-25T15:37+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

россия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ.Участники:Они расскажут о том, с чем приехали волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.

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