https://uz.sputniknews.ru/20241125/tashkent-start-kampaniya-16-dney-aktivnyx-deystviy-protiv-nasiliya-46803469.html
В Ташкенте стартовала кампания "16 дней активных действий против насилия"
В Ташкенте стартовала кампания "16 дней активных действий против насилия"
Sputnik Узбекистан
Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают уже в 25-й раз. 25.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-25T18:15+0500
2024-11-25T18:15+0500
2024-11-25T18:15+0500
общество
узбекистан
насилие
насилие в семье
женщины
оон
социальная защита
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане состоялся официальный запуск глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия", сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты. Инициатива призвана привлечь внимание общества к необходимости совместных усилий для искоренения насилия в отношении женщин и детей. В ее поддержку Национальное агентство социальной защиты изменило цвет своего логотипа на огненный, как олицетворение надежды и светлого будущего без насилия. Агентство призвало всех поддержать эту акцию, обратить внимание на проблему и продемонстрировать солидарность.По данным ООН, каждый день от рук своего партнера или близкого родственника в мире погибают 140 женщин и девочек, то есть в результате насилия в семье каждые 10 минут в среднем умирает одна женщина. В 2023 году жертвами преднамеренных убийств стали 85 тыс. женщин и девочек.Напомним, что в Узбекистане пострадавшие от притеснения и насилия могут обращаться по телефону "102" в дежурную часть ОВД, к инспекторам профилактики, в единую диспетчерскую службу "112" и по "телефону доверия" 1146.
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общество, узбекистан, насилие, насилие в семье, женщины, оон, социальная защита
общество, узбекистан, насилие, насилие в семье, женщины, оон, социальная защита
В Ташкенте стартовала кампания "16 дней активных действий против насилия"
Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают уже в 25-й раз.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
В Узбекистане состоялся официальный запуск глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия", сообщает
пресс-служба Национального агентства социальной защиты.
Инициатива призвана привлечь внимание общества к необходимости совместных усилий для искоренения насилия в отношении женщин и детей. В ее поддержку Национальное агентство социальной защиты изменило цвет своего логотипа на огненный, как олицетворение надежды и светлого будущего без насилия.
“Кампания "16 дней активных действий", которая ежегодно проводится с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, до 10 декабря, Дня прав человека, подчеркивает глобальную необходимость решения проблемы насилия против женщин как одного из самых масштабных нарушений прав человека”, — говорится в сообщении.
Агентство призвало всех поддержать эту акцию, обратить внимание на проблему и продемонстрировать солидарность.
По данным ООН, каждый день от рук своего партнера или близкого родственника в мире погибают 140 женщин и девочек, то есть в результате насилия в семье каждые 10 минут в среднем умирает одна женщина. В 2023 году жертвами преднамеренных убийств стали 85 тыс. женщин и девочек.
Напомним, что в Узбекистане пострадавшие от притеснения и насилия могут обращаться по телефону "102" в дежурную часть ОВД, к инспекторам профилактики, в единую диспетчерскую службу "112" и по "телефону доверия" 1146.