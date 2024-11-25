https://uz.sputniknews.ru/20241125/tashkent-start-kampaniya-16-dney-aktivnyx-deystviy-protiv-nasiliya-46803469.html

В Ташкенте стартовала кампания "16 дней активных действий против насилия"

В Ташкенте стартовала кампания "16 дней активных действий против насилия"

Sputnik Узбекистан

Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают уже в 25-й раз. 25.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-25T18:15+0500

2024-11-25T18:15+0500

2024-11-25T18:15+0500

общество

узбекистан

насилие

насилие в семье

женщины

оон

социальная защита

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37207020_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9b5fdbcc4b5b081a00058e3607191e1c.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане состоялся официальный запуск глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия", сообщает пресс-служба Национального агентства социальной защиты. Инициатива призвана привлечь внимание общества к необходимости совместных усилий для искоренения насилия в отношении женщин и детей. В ее поддержку Национальное агентство социальной защиты изменило цвет своего логотипа на огненный, как олицетворение надежды и светлого будущего без насилия. Агентство призвало всех поддержать эту акцию, обратить внимание на проблему и продемонстрировать солидарность.По данным ООН, каждый день от рук своего партнера или близкого родственника в мире погибают 140 женщин и девочек, то есть в результате насилия в семье каждые 10 минут в среднем умирает одна женщина. В 2023 году жертвами преднамеренных убийств стали 85 тыс. женщин и девочек.Напомним, что в Узбекистане пострадавшие от притеснения и насилия могут обращаться по телефону "102" в дежурную часть ОВД, к инспекторам профилактики, в единую диспетчерскую службу "112" и по "телефону доверия" 1146.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, узбекистан, насилие, насилие в семье, женщины, оон, социальная защита