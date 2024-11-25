https://uz.sputniknews.ru/20241125/v-kairskom-universitete-poyavitsya-ugolok-uzbekskogo-yazyka-i-literatury-46796241.html

В Каирском университете появится уголок узбекского языка и литературы

В Каирском университете появится уголок узбекского языка и литературы

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы обмена преподавателями и студентами, создания филиала ведущего египетского вуза в Узбекистане, совместной разработки учебных материалов.

2024-11-25T10:59+0500

2024-11-25T10:59+0500

2024-11-25T10:59+0500

египет

вуз

узбекский язык

библиотека

узбекистан

сотрудничество

образование

общество

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Каирский университет планирует открыть в библиотеке вуза уголок узбекского языка и литературы, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана в Египте Мансурбека Киличева с новым ректором Каирского университета, профессором Мохамедом Сами Абделем Садиком.Особое внимание стороны уделили укреплению сотрудничества между данным вузом и Ташкентским государственным университетом востоковедения, а также поддержке египетских студентов, изучающих узбекский язык.Речь шла и об обмене преподавателями и студентами, создании филиала Каирского университета в Узбекистане, совместной разработке учебных материалов.Мохамед Сами Абдель Садик пригласил представителей РУз принять участие в ярмарке литературы и культуры, которая состоится в Каирском университете в феврале 2025-го.Каирский университет является одним из ведущих и самых престижных учебных заведений арабского мира. В составе вуза, созданного в 1908 году, 26 факультетов. Преподавание ведется на арабском, английском и французском языках.

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