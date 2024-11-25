https://uz.sputniknews.ru/20241125/zapad-proschityvaet-shansy-na-vyjivanie-46797712.html

Запад просчитывает шансы на выживание

Запад просчитывает шансы на выживание

Sputnik Узбекистан

Удивительно, как быстро наши недруги выучили русское слово Oreshnik. Практически так же стремительно, как Sputnik. Кстати, несмотря на свои сугубо мирные... 25.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-25T17:45+0500

2024-11-25T17:45+0500

2024-11-25T17:45+0500

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Удивительно, как быстро наши недруги выучили русское слово Oreshnik. Практически так же стремительно, как Sputnik. Кстати, несмотря на свои сугубо мирные научно-исследовательские цели, полет первого советского космического спутника 4 октября 1957 года поверг американцев в подлинную панику: люди полезли в бункеры, дети в школах спрятались под парты — как учили по инструкции о ядерном ударе. Сейчас реакция схожая: американские вассалы забегали и засуетились, пишет колумнист РИА Новости."Что такое русский "Орешник"?" — взволновались немцы (Deutsche Welle*), припоминая, как выглядел Берлин в мае 1945-го."Новая русская ракета летит быстро, может нести "ядерку" и далеко ударить по Европе", — сухо ответствовали им американцы (Business Insider)."Дальность полета "Орешника" ставит под удар Путина европейских союзников Украины, но до США она не долетит", — вознегодовали французы (Le Monde). Действительно, не долетит. Как будет по-французски "а нас-то за шо?"."Новый "Орешник" летел со скоростью больше 11 Махов", — судорожно принялись подсчитывать австралийцы (ABC News). (У страха глаза велики — на самом деле его скорость чуть меньше.) Хотя все думали, что уж им-то бояться нечего и континент кенгуру и коалы — единственное место на планете, где можно будет пересидеть ядерный армагеддон. Однако и там волнуются: мало ли как карта ляжет.Но больше всех запаниковали отчего-то англичане."Невинное название "Орешник" — это всего лишь фиговый листок! — заверещала британская The Telegraph. — Новейшая гиперзвуковая ракета Кремля среднего радиуса действия — одна из самых опасных в мире!"В Daily Mail не поленились нарисовать карту, подсчитав, куда и за какое временя долетит "Орешник", запущенный из Капустина Яра. Результаты такие: "цели в Лондоне заполыхают через 16 минут (после запуска. — Прим. ред.), в Берлине — меньше чем через 15 минут". До Рима подлетное время вообще 13-14 минут, до Парижа — 15-16.Причина всей этой паники проста: у европейцев нет системы противоракетной обороны, которая могла бы перехватить "Орешник". А конкретно — у англичан есть большие проблемы с защитой даже от обычных изделий старого образца. Еще год назад высшие военные чины Британии сетовали, что остров не сможет защитить себя в случае атаки ракетами или беспилотниками.Эту тему даже обсуждали в парламенте. Поняли, что надо много денег на модернизацию ПРО и ПВО, но денег не оказалось: все, как видно, ушло на Украину. А собственный комплекс ПВО Sky Sabre англичане одолжили полякам для защиты аэропорта в Жешуве — главного хаба по обеспечению Киева техникой и оружием.Боевые испытания "Орешника" доказывают, что даже в неядерном исполнении гиперзвуковые ракеты способны нанести чрезвычайный урон потенциальному противнику. Особенно если у противника такая плотность населения, как в современной Европе.Собственной защиты у европейцев практически нет, в свое время они слишком надеялись на "ядерный зонтик" дяди Сэма. Но раскроет ли его дядя? В этом есть большие и обоснованные сомнения.Еще один факт заключается в том, что европейцы сделали себя стороной конфликта на Украине. Однако мощностей для полномасштабного противостояния с Россией у них нет, а Вашингтон поможет им ровно в такой мере, чтобы они воевали и погибали, но ни в коем случае не побеждали. Так что выбор у них простой: либо выйти из украинского конфликта, либо поджидать, когда к ним в гости пожалует "Орешник". Зрелище, говорят, просто необычайное.Россия не заинтересована в мировой войне и во взаимном уничтожении. Только что это было в который раз доведено до неприятеля: зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил в интервью, что "нам бы очень не хотелось, чтобы это (применение ядерного оружия — прим. ред.) вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет".К сожалению, того же нельзя сказать об американском руководстве. Уходящий с поста Джо Байден, кажется, всерьез настроился на то, чтобы до 20 января (инаугурации Трампа) довести мир до ручки — вплоть до ядерной войны.То ли он хочет подложить Трампу как можно более жирную свинью — чтобы новый президент весь срок разгребал созданные Сонным Джо проблемы. То ли просто обижен на соперника и демонстрирует это всему миру. Может быть, это старческое упрямство, отягощенное диагнозами, или предчувствие отдаленной смерти и соответствующая злость на весь мир: как это — я уйду, а вы останетесь?Некоторые эксперты полагают, что, раскрутив полномасштабную войну против России, Байден сможет обвинить Трампа в том, что тот "русский шпион", и не допустить его вступления в должность.Казалось бы, чистое безумие — пытаться уничтожить человечество ради старческих капризов и политических интриг. Но разве мало мы видели такого сумасшествия в последние годы? Американские аналитики полагают, что Байден вполне способен начать ядерную войну до конца этого года.Взвесив вышесказанное, европейцам следовало бы понять, что "киевские" тащат их прямиком в ад. И как-то продемонстрировать Вашингтону свое несогласие с этой идеей. Умная женщина Ангела Меркель сообразила первой и уже поднажала на режим Зеленского, заявив, что Киев не может единолично принимать решение о переговорах с Россией — нужно учитывать и мнение союзников. Экс-канцлерин отметила также, что "военного решения (украинского конфликта) не будет... Нам нужен диалог".На самом деле, военное решение, конечно, есть, но оно очень не понравится европейцам. А диалог — это хорошо, осознание необходимости мирных переговоров — вещь полезная. Видно, стало доходить потихоньку. Вот что "Орешник" животворящий делает. * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

запад шансы выживание