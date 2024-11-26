ИИ в современных медиа: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
18:50 26.11.2024 (обновлено: 18:51 26.11.2024)
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В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Как нейросети могут помочь современным медиа".
В рамках проекта SputnikPRO руководитель направления контентной оптимизации Центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Эдуард Булатов рассказал о популярных нейросетях, их возможностях и правилах создания эффективных промтов (запросов для нейросетей).
Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.
По словам Булатова, нейросети упрощают работу и могут стать полезным инструментом для журналистов, однако важно уметь правильно с ними взаимодействовать.
"Использование нейросетей имеет высокий порог вхождения, так как перед вами открывается чат, с которым нужно грамотно взаимодействовать. Не всегда пользователь может правильно сформулировать запрос — промт, чтобы получить удовлетворяющий результат", - сказал он.
Булатов подчеркнул, что для успешной работы с нейросетями важно учитывать их нестабильность, так как ответы могут меняться ежедневно. Поэтому ключевым является четкое понимание целей взаимодействия и составление грамотных промтов.
"Ваш промт не должен быть слишком коротким или перегруженным вводными словами. Также существуют специальные сервисы, которые помогут создать правильный запрос. Нейросети, кстати, неплохо работают и с узбекским языком, поэтому я рекомендую экспериментировать с ними", — добавил он.
Кроме того, важно понимать, для каких именно задач вы планируете использовать нейросети.
"Например, существуют сервисы, где вы можете сгенерировать статью: выбрать язык, размер шрифта, тон текста, от какого лица писать. Эти инструменты подстроятся под ваш запрос", — объяснил Булатов.
Однако он напомнил, что сгенерированные тексты всегда необходимо проверять и проводить фактчекинг. Нейросети способны упростить работу, но не могут заменить человека полностью.
"Нейросеть может помочь написать текст, но полностью делегировать ей задачу нельзя. Это скорее источник вдохновения, а не готовое решение. Например, диплом нейросеть вам не напишет", — уточнил специалист.
Что касается угроз, которые могут представлять нейросети, Булатов отмечает использование их для мошенничества и предоставление информации без указания автора.
"Это новый вызов для людей, но я считаю, что все инновации к лучшему, главное не бездумно использовать эти сервисы", - подытожил он.
Встреча завершилась представлением проекта искусственно сгенерированной ведущей, созданной агентством Sputnik с помощью нейросетей и сессией вопросов и ответов, где студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации от эксперта.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.