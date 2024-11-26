https://uz.sputniknews.ru/20241126/ai-media-tashkent-master-klass-sputnikpro-46819141.html

ИИ в современных медиа: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

ИИ в современных медиа: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Как нейросети могут помочь современным медиа".

2024-11-26T18:50+0500

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В рамках проекта SputnikPRO руководитель направления контентной оптимизации Центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Эдуард Булатов рассказал о популярных нейросетях, их возможностях и правилах создания эффективных промтов (запросов для нейросетей).Участниками тренинга стали студенты и преподаватели факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков.По словам Булатова, нейросети упрощают работу и могут стать полезным инструментом для журналистов, однако важно уметь правильно с ними взаимодействовать.Булатов подчеркнул, что для успешной работы с нейросетями важно учитывать их нестабильность, так как ответы могут меняться ежедневно. Поэтому ключевым является четкое понимание целей взаимодействия и составление грамотных промтов.Кроме того, важно понимать, для каких именно задач вы планируете использовать нейросети.Однако он напомнил, что сгенерированные тексты всегда необходимо проверять и проводить фактчекинг. Нейросети способны упростить работу, но не могут заменить человека полностью.Что касается угроз, которые могут представлять нейросети, Булатов отмечает использование их для мошенничества и предоставление информации без указания автора.Встреча завершилась представлением проекта искусственно сгенерированной ведущей, созданной агентством Sputnik с помощью нейросетей и сессией вопросов и ответов, где студенты смогли задать интересующие их вопросы и получить полезные рекомендации от эксперта.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

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