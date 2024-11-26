https://uz.sputniknews.ru/20241126/eaeu-izmeneniya-texreglament-igrushki-46817821.html

ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки

ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки

Sputnik Узбекистан

Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход

2024-11-26T18:40+0500

2024-11-26T18:40+0500

2024-11-26T18:40+0500

еаэс

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игрушки

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности игрушек", принятые Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. Также технический регламент дополнили понятиями, необходимость в которых возникла при его применении. В их числе "батут для домашнего использования (батут)", "игрушка для активного отдыха", "коммерческое наименование игрушки", "летающая игрушка", "погремушка", "электромеханическая игрушка" и другие, добавили в пресс-службе ЕЭК.Кроме того, актуализировали требования к составу игрушек и игровых комплектов, включающих химические вещества и не относящихся к наборам для химических опытов.Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход. Так, сертификаты на игрушки, выданные до 26 ноября 2024 года, действительны до окончания срока их действия. При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС игрушек при наличии таких сертификатов допускаются до окончания срока их действия, а обращение на рынке ЕАЭС — в течение срока службы или срока годности игрушек.

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