https://uz.sputniknews.ru/20241126/eaeu-izmeneniya-texreglament-igrushki-46817821.html
ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки
ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки
Sputnik Узбекистан
Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход
2024-11-26T18:40+0500
2024-11-26T18:40+0500
2024-11-26T18:40+0500
еаэс
еэк
игрушки
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Сегодня вступили в силу изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности игрушек", принятые Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. Также технический регламент дополнили понятиями, необходимость в которых возникла при его применении. В их числе "батут для домашнего использования (батут)", "игрушка для активного отдыха", "коммерческое наименование игрушки", "летающая игрушка", "погремушка", "электромеханическая игрушка" и другие, добавили в пресс-службе ЕЭК.Кроме того, актуализировали требования к составу игрушек и игровых комплектов, включающих химические вещества и не относящихся к наборам для химических опытов.Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход. Так, сертификаты на игрушки, выданные до 26 ноября 2024 года, действительны до окончания срока их действия. При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС игрушек при наличии таких сертификатов допускаются до окончания срока их действия, а обращение на рынке ЕАЭС — в течение срока службы или срока годности игрушек.
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еаэс изменения техрегламент игрушки
еаэс изменения техрегламент игрушки
ЕАЭС: вступили в силу изменения в техрегламент Союза на игрушки
Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Сегодня вступили в силу изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности игрушек", принятые Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2024 года. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Изменениями уточняется область применения технического регламента. В частности, четко обозначены виды продукции, которые не относятся к игрушкам. Это, например, сувенирная продукция, компьютерные игры, наборы для выращивания растений и ряд других товаров", — говорится в сообщении.
Также технический регламент дополнили понятиями, необходимость в которых возникла при его применении. В их числе "батут для домашнего использования (батут)", "игрушка для активного отдыха", "коммерческое наименование игрушки", "летающая игрушка", "погремушка", "электромеханическая игрушка" и другие, добавили в пресс-службе ЕЭК.
Кроме того, актуализировали требования к составу игрушек и игровых комплектов, включающих химические вещества и не относящихся к наборам для химических опытов.
Для новых требований техрегламента предусмотрен поэтапный переход. Так, сертификаты на игрушки, выданные до 26 ноября 2024 года, действительны до окончания срока их действия. При этом производство и выпуск в обращение на рынок ЕАЭС игрушек при наличии таких сертификатов допускаются до окончания срока их действия, а обращение на рынке ЕАЭС — в течение срока службы или срока годности игрушек.