https://uz.sputniknews.ru/20241126/izmeneniya-avtoprom-uzbekistan-46806581.html

Какие изменения ждут автопром Узбекистана

Какие изменения ждут автопром Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.

2024-11-26T11:00+0500

2024-11-26T11:00+0500

2024-11-26T11:00+0500

узбекистан

узавтопром

изменения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171966_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_22894c9e27717a7676ce22a3edb138db.jpg

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Председатель акционерного общества "Узавтосаноат" доложил Шавкату Мирзиёеву о проводимой работе в автомобильной промышленности и планах на 2025 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, доля автомобилестроения в промышленности республики составляет 10%. За прошедшие десять месяцев произвели 338 тыс. легковых автомобилей, локализовали комплектующие 1,4 тыс. видов. Благодаря экономическим мерам себестоимость в отрасли снизилась на 4%. Экспорт составил $455 млн. В свою очередь глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан автопром изменения