https://uz.sputniknews.ru/20241126/izmeneniya-avtoprom-uzbekistan-46806581.html
Какие изменения ждут автопром Узбекистана
Какие изменения ждут автопром Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.
2024-11-26T11:00+0500
2024-11-26T11:00+0500
2024-11-26T11:00+0500
узбекистан
узавтопром
изменения
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Председатель акционерного общества "Узавтосаноат" доложил Шавкату Мирзиёеву о проводимой работе в автомобильной промышленности и планах на 2025 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, доля автомобилестроения в промышленности республики составляет 10%. За прошедшие десять месяцев произвели 338 тыс. легковых автомобилей, локализовали комплектующие 1,4 тыс. видов. Благодаря экономическим мерам себестоимость в отрасли снизилась на 4%. Экспорт составил $455 млн. В свою очередь глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан автопром изменения
узбекистан автопром изменения
Какие изменения ждут автопром Узбекистана
Глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Председатель акционерного общества "Узавтосаноат" доложил Шавкату Мирзиёеву о проводимой работе в автомобильной промышленности и планах на 2025 год, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, доля автомобилестроения в промышленности республики составляет 10%. За прошедшие десять месяцев произвели 338 тыс. легковых автомобилей, локализовали комплектующие 1,4 тыс. видов. Благодаря экономическим мерам себестоимость в отрасли снизилась на 4%. Экспорт составил $455 млн.
"В следующем году намечено произвести 450 тысяч автомобилей и довести экспорт до 700 миллионов долларов. Планируется усилить кооперацию с региональными предприятиями и увеличить локализацию. В частности, будет реализовано 63 проекта на 325 миллионов долларов по освоению производства 700 деталей", — говорится в сообщении.
В свою очередь глава республики поставил задачу сформировать заказы для отечественных предприятий на основе кооперации.