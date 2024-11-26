https://uz.sputniknews.ru/20241126/kakoy-zavtrak-dlya-shkolnika-samyy-poleznyy-46808486.html

Какой завтрак для школьника самый полезный

Какой завтрак для школьника самый полезный

Sputnik Узбекистан

Завтрак – это обязательный прием пищи для школьника. Он обеспечивает ребенка не только энергией, но и влияет на концентрацию внимания. Кроме того, регулярный завтрак является профилактикой развития избыточного веса и ожирения у детей

2024-11-26T22:02+0500

2024-11-26T22:02+0500

2024-11-26T22:02+0500

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Энергию для учебы и жизнедеятельности ребенку позволит обеспечить обогащенный белком завтрак, например, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Люберецкой областной больницы Елену Позднякову.По ее словам, самым полезным завтраком для школьника будут творог или сырники, яйца или омлет, а также каши, в том числе с добавлением масла, содержащего в себе не только белок, но и необходимые жиры, Омега-3.Она также напомнила, что завтрак — это обязательный прием пищи для школьника. Он обеспечивает ребенка не только энергией, но и влияет на концентрацию внимания. Кроме того, регулярный завтрак является профилактикой развития избыточного веса и ожирения у детей.

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