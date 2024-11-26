https://uz.sputniknews.ru/20241126/kakoy-zavtrak-dlya-shkolnika-samyy-poleznyy-46808486.html
Какой завтрак для школьника самый полезный
Какой завтрак для школьника самый полезный
Sputnik Узбекистан
Завтрак – это обязательный прием пищи для школьника. Он обеспечивает ребенка не только энергией, но и влияет на концентрацию внимания. Кроме того, регулярный завтрак является профилактикой развития избыточного веса и ожирения у детей
2024-11-26T22:02+0500
2024-11-26T22:02+0500
2024-11-26T22:02+0500
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Энергию для учебы и жизнедеятельности ребенку позволит обеспечить обогащенный белком завтрак, например, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Люберецкой областной больницы Елену Позднякову.По ее словам, самым полезным завтраком для школьника будут творог или сырники, яйца или омлет, а также каши, в том числе с добавлением масла, содержащего в себе не только белок, но и необходимые жиры, Омега-3.Она также напомнила, что завтрак — это обязательный прием пищи для школьника. Он обеспечивает ребенка не только энергией, но и влияет на концентрацию внимания. Кроме того, регулярный завтрак является профилактикой развития избыточного веса и ожирения у детей.
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школьники завтрак польза
Какой завтрак для школьника самый полезный
Завтрак — обязательный прием пищи для школьника. Он обеспечивает ребенка не только энергией, но и влияет на концентрацию внимания. Кроме того, регулярный завтрак является профилактикой избыточного веса и ожирения у детей.
Энергию для учебы и жизнедеятельности ребенку позволит обеспечить обогащенный белком завтрак, например, творог, яйца, гречневая и геркулесовая каши, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главного врача Люберецкой областной больницы Елену Позднякову.
"На завтрак полезны продукты, содержащие достаточно большое количество белка. Белок — это энергия и строительный материал. Энергия нужна для жизнедеятельности, для того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал. Белок как строительный материал нужен еще для растущего организма, потому что из него строятся все органы и ткани. Белок у нас содержат творог, яйца, сыр и молочные продукты", — пояснила специалист.
По ее словам, самым полезным завтраком для школьника будут творог или сырники, яйца или омлет, а также каши, в том числе с добавлением масла, содержащего в себе не только белок, но и необходимые жиры, Омега-3.
"Не нужно забывать, что и в кашах также содержится достаточно большое количество белка. Школьникам рекомендуется гречневая, геркулесовая или рисовая каши. Тем более что с ними часто употребляется кусочек масла, молоко, а это тот же белок и необходимые жиры, Омега-3", — добавила Позднякова.
Она также напомнила, что завтрак — это обязательный прием пищи для школьника. Он обеспечивает ребенка не только энергией, но и влияет на концентрацию внимания. Кроме того, регулярный завтрак является профилактикой развития избыточного веса и ожирения у детей.