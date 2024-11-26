https://uz.sputniknews.ru/20241126/ssha-plany-sentralnaya-aziya-46808236.html

После украинского провала США планируют "погегемонить" в Центральной Азии

После украинского провала США планируют "погегемонить" в Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

После краха планов военно-политической и экономической колонизации Украины с западного направления маятник американских интересов "качнулся" на восток – в фокусе нацбезопасности США оказались страны Центральной Азии

2024-11-26T13:15+0500

2024-11-26T13:15+0500

2024-11-26T14:28+0500

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Новый подход американцев обещает в среднесрочной перспективе некие "пряники", и все же в конечном итоге – "афганизацию" или "украинизацию" региона. Для аборигенов всех азиатских, африканских и европейских стран (включая натовские), заботы Вашингтона традиционно оборачиваются экономическими проблемами, дестабилизацией, бедствиями и войнами.США считают страны Центральной Азии зоной своих национальных интересов и одновременно – зоной уязвимости России и Китая. Еще не определены ключевые фигуры новой администрации Белого дома, а избранному президенту США Дональду Трампу уже формируют "повестку нацбезопасности" для "восстановления стратегических позиций США в Центральной Азии".Вероятно, в ближайшие четыре года агрессивная риторика и внешняя политика Вашингтона не изменятся. Незадолго до назначения советником по нацбезопасности Трампа конгрессмен Майк Уолц призвал для завершения войны на Украине ввести новые "проклятые санкции" против России – "заправочной станции с ядерным оружием". Такой подход не обещает миру ничего хорошего.Вашингтон намерен разрушить российско-китайское сотрудничество, использовать страны Центральной Азии в прокси-войне США с Россией и Китаем. Заметим, борьба с КНР – стратегический приоритет Вашингтона. Цель США – восстановить свою роль "главного игрока" в регионе, использовать ЦА как рычаг воздействия на Москву и Пекин в решении стратегических задач на Украине, на Ближнем Востоке и на Тайване.Интересы пяти "зажатых между Россией и Китаем" государств Центральной Азии американцев особо не волнуют. Бесят лишь союзные отношения с РФ, транзитный коридор для подсанкционных товаров. К примеру, "беспрецедентный рост импорта из ЕС на 1026 процентов" в Кыргызстане. Тем более обидно, что США до 2014 года пользовались военной базой Манас, и называли Кыргызстан региональным "маяком демократии". Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в 2023 году ввело санкции против нескольких кыргызских компаний. И сегодня американцы обещают "волну вторичных санкций", угрожают Бишкеку финансовой изоляцией на мировом финансовом рынке. Журнал The Diplomat 21 ноября нарисовал мрачную картину: США не добились заметного прогресса в Кыргызстане."Перетягивание каната"С другой стороны, Казахстан представляется Вашингтону наиболее благоприятной площадкой для "реинкарнации" американской гегемонии в ЦА. Даже членство в ОДКБ не мешает Астане гибко взаимодействовать с различными государственными руководителями и структурами стран НАТО – Германии, Франции, Эстонии, Хорватии и другими. В Вашингтоне считают, что "внешнеполитические амбиции Казахстана представляют собой историческую возможность для США, которую нельзя упустить".Американское аналитическое издание The National Interest предлагает восстановить стратегический плацдарм США в Центральной Азии "предоставлением экономических стимулов, которые конкурируют с пряниками Пекина и Москвы, при одновременном усилении сотрудничества в сфере безопасности". Правда, прямые инвестиции Соединенных Штатов Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану – незначительны, и с 435 млн долларов в 2012 году сократились до 226 млн долларов в 2023-м, и 63 млн долларов – в 2024 году. Для сравнения, за то же время Китай направил в регион миллиарды долларов в рамках своей инициативы "Один пояс – один путь".Россия наращивает в регионе свои многомиллиардные энергетические проекты (транзит газа, экспорт электроэнергии, строительство ядерных реакторов в Узбекистане). В некоторых странах ЦА денежные переводы трудовых мигрантов из РФ составляют до 50 процентов ВВП (данные The National Interest). Москва укрепляет коллективную безопасность присутствием российских военных баз в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, и поставляет в регион свое лучшее в мире оружие. Специальная военная операция на Украине ничуть не ослабила влияния Москвы в Центральной Азии.Американцы считают ключом к успеху укрепление партнерских отношений хотя бы с одной "амбициозной средней державой в регионе", склонной к сотрудничеству. Понимая, что США стремятся использовать Центральную Азию в силовых играх с РФ и КНР, осознавая сопутствующие риски, некоторые региональные игроки пытаются сохранить баланс "между сотрудничеством и противостоянием" – для продвижения собственных интересов. Вероятно, от вновь избранного Дональда Трампа ожидают продолжения принятой ранее "Стратегии США для Центральной Азии на 2019 – 2025 годы", направленной на "экономическое процветание региона". Мы наблюдаем, по сути, не исторический выбор на перепутье, а попытки усовершенствовать "стратегию Януковича", которая в итоге привела Украину к катастрофе глобального масштаба.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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